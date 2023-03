Alle Amsterdamse agenten en medewerkers van justitie krijgen bijscholing in online kennis

'Op het gebied van cybercrime en digitale expertise zijn we als politie bezig met een inhaalrace.' Beeld Joris van Gennip

Dat zeiden politiechef Frank Paauw, hoofdofficier van justitie René de Beukelaer en burgemeester Femke Halsema woensdag op de jaarlijkse persconferentie over de stand van de Amsterdamse misdaad, openbare orde en veiligheid.

In verscheidene rapportages die ‘de driehoek’ toelichtte, staan zorgen om de gesloten leefwereld van steeds jongere criminelen en de verschuiving van misdaad van de fysieke naar de digitale wereld centraal.

‘No-snitchcultuur’

Mede door de ‘no-snitchcultuur’, waarin het met name in zwakke stadsdelen zoals Zuidoost en (Nieuw-)West taboe is met politie en justitie te praten, laat staan aangifte te doen, hebben de opsporingsdiensten en de gemeente grote moeite een goed totaalbeeld te krijgen van wat speelt.

Bijscholing van alle medewerkers van de Amsterdamse opsporingsdiensten en de inzet van hulpverleners die wél toegang hebben tot jongeren die dreigen af te glijden of al tot de misdaad zijn verlokt, is daarom cruciaal, zeiden de drie.

“We hebben goede hoop via ons uitdijende netwerk van credible messengers (jonge mannen en vrouwen met straatkrediet) en straatcoaches entree te krijgen tot de gesloten jeugdculturen,” zei Halsema.

Hoofdcommissaris van politie Frank Paauw: “Op het gebied van cybercrime en digitale expertise zijn we als politie bezig met een inhaalrace. De Landelijke Eenheid heeft inmiddels teams die zich op de bovenkant van de cybercrime en digitale opsporing richten, maar ook in de eenheden zoals de onze investeren we in cybercrimeteams.”

Digitale transformatie

Boven op de pogingen om computerspecialisten binnen te halen, ondergaan alle Amsterdamse agenten een ‘digitale transformatie’, aldus de politiechef. “Die transformatie heeft twee hoofdstromen. Het digitaal bekwamen van reguliere politiemensen en de inzet van digitale wijkagenten.” Deze digitale wijkagenten fietsen niet door de wijk, maar onderzoeken het internet op informatie die voor de wijk van belang is, en zijn ‘weer een soort gids voor de anderen’.

In de opsporing hebben reguliere rechercheurs meer oog voor computers en andere communicatieapparatuur. Paauw: “Niet alle communicatieapparatuur die we in beslag nemen is zo versleuteld als die van de zwaarste criminelen. Reguliere rechercheurs moeten ook digitale informatie en sociale media kunnen uitlezen.” Binnen enkele jaren moeten alle politiemensen zijn (bij)geschoold.

Het hoofdstedelijke Openbaar Ministerie ‘maakt in principe dezelfde beweging’, beloofde hoofdaanklager De Beukelaer. “We willen niet alleen dat de kopgroep zich met cybercrime bezighoudt, maar dat iederéén cybercrime aanpakt. We doen het best goed in de strijd tegen het hoogste niveau, maar veel inwoners worden slachtoffer van de minder geavanceerde computercriminaliteit,” zei de hoofdofficier.

De Beukelaer: “Veel mensen hebben goed hang-en-sluitwerk op hun woning, maar houden digitaal nog open huis. Vervolgens zijn ze vaak terughoudend om aangifte te doen, omdat ze vinden dat ze stom zijn geweest. Wij willen de bewustwording over de risico’s vergroten en iedereen aanmoedigen ons wél misdrijven te melden.”

Inval als computers aanstaan

Bijvoorbeeld invallen worden vaak anders voorbereid. “In het verleden besloten we bijvoorbeeld op een dinsdag in de vroege ochtend een inval te doen, omdat dan ‘de klapdag’ was gepland (de dag van arrestaties in een onderzoek),” zei De Beukelaer. “Nu proberen we vaker naar binnen te gaan als de computers aanstaan, zodat je devices kunt meenemen als die openstaan, en makkelijker te doorzoeken zijn. Dat doen we inmiddels best aardig. De strijd tegen cybercrime is een normaal onderdeel van ons werk aan het worden.”

Deze week werd bekend dat een op de vijf Amsterdammers in 2021 slachtoffer was van online criminaliteit. De Beukelaer: “De cybercriminaliteit heeft ook een steeds grotere impact op de traditionele criminaliteit, omdat criminelen die daarmee bezig zijn, bijvoorbeeld willen weten wie waar woont.” Zowel de Amsterdamse politie als het Openbaar Ministerie zoekt nog deskundigen. De Beukelaer: “Onze teams die zich met cybercrime bezighouden worden enorm uitgebreid, maar we zoeken nog volop goede mensen.”

