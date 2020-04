Alle achtstegroepers bij tweede loting geplaatst op school van voorkeur

Het Amsterdams Lyceum. Beeld ANP

Dat meldt de koepel van Amsterdamse schoolbesturen Osvo donderdagmiddag. De leerlingen kunnen vanaf 15.30 uur online bekijken op welke school zij zijn geplaatst. Ook ontvangen ze een bevestigingsbrief.

Alle achtstegroepers die niet tevreden waren met hun lotingsuitslagen, mochten in de tweede ronde meedingen naar een school waar zij liever naartoe gaan. Ze moesten binnen vijf dagen na de vorige uitslag, op donderdag 2 april, hun keuze opgeven.

Bij die eerste lotingsronde kwam ruim 80 procent van de Amsterdamse achtstegroepers terecht op de school van zijn of haar keuze. Een kleine 97 procent van de 7672 Amsterdamse leerlingen die aan de loting meededen, mocht naar een school in de top vijf. In totaal waren er 9976 plaatsen op 63 scholen beschikbaar.

De uitslag van dit jaar was was ongunstiger dan de uitslag in 2019, toen ruim 83 procent van de kinderen uit groep 8 naar de voorkeursschool mocht. 98 procent kwam vorig jaar uit bij een school uit hun top vijf.

Meer aanmeldingen, evenveel plekken

Rob Oudkerk, voorzitter koepelorganisatie Osvo, weet de daling aan het hogere aantal leerlingen dat dit jaar aan de loting meedeed. “Er deden tachtig leerlingen meer mee dan vorig jaar, terwijl het aantal plekken hetzelfde was.”

Volgens diezelfde Oudkerk is het helaas ondenkbaar dat alle leerlingen op hun voorkeursschool terechtkomen. “Sommige scholen zijn nu eenmaal populairder dan anderen,” stelde hij. “We zullen nooit die honderd procent plaatsingsgarantie binnen ieders top-3 bereiken.”

Hoewel er op dit moment op de scholen zelf geen les wordt gegeven vanwege de coronamaatregelen, ging de loting gewoon door.