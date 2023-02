Allard Pierson scoort oudste blik op Amsterdam van boven

Kaart van Amsterdam. vervaardigd door Balthasar Florisz van Berckenrode. Beeld Stadsarchief Amsterdam

De stad is op de kaart voor het eerst recht van boven weergegeven. De gedetailleerde kaart geldt als de meest betrouwbare van Amsterdam in de 17de eeuw.

Het exemplaar is destijds met de hand ingekleurd. “De bebouwing is driedimensionaal getekend, wat een levendig en realistisch beeld van de groeiende 17de-eeuwse stad oplevert,” zegt het museum. Er staan ook boten en bomen op.

De kaart is ook nog in 1648 en 1657 bijgewerkt uitgegeven. Er zijn volgens het museum in de hele wereld vijf andere instellingen die een exemplaar uit de eerste reeks hebben. De door het Allard Pierson aangekochte kaart is echter het enige bekende exemplaar dat is ingekleurd en ook beschikt over een titelstrook. Daarop staat ‘Amstelredamum Emporium Hollandiæ Primarium Totiusque Europæ Celeberrimum’ ofwel ‘Amsterdam, de voornaamste handelsplaats van Holland en de meest gevierde van geheel Europa’.

De nieuwe aanwinst is vanaf 2 maart te zien op de expo Open kaart - van atlas tot streetmap. De aankoop is mogelijk gemaakt door onder meer enkele fondsen.

