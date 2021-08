Ali Delici (1956-2021): de buurtoppasser van het Westerpark

Ali Delici verkocht daklozenkranten voor de Dirk van den Broek in de Tweede Nassaustraat. Beeld Eva Adams

Op de Facebookpagina ‘Westerparkbewoners’ strooien buurtbewoners met mooie woorden over Delici. Ook hebben ze kaarsjes neergezet en bloemen gelegd op de plek waar hij altijd enthousiast zijn krant stond te verkopen. Hij wordt door velen omschreven als ‘een lieve man’ die op de buurt paste.

Nordin Mourabet, die Delici al jaren kent uit de buurt, zegt dat hij begin jaren negentig vanuit Algerije neerstreek in West. “Toen woonde hij in een caravan in de Houthavens, waar inmiddels een hele nieuwe buurt staat,” legt hij uit. Volgens hem woonde Delici daar in die tijd met meer mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats. Ze kwamen uit alle uithoeken van de wereld en probeerden in Nederland hun leven te verbeteren.

Voor de Dirk van den Broek maakte hij met iedereen een praatje en hield hij een oogje in het zijl. Hij lette bijvoorbeeld op de fiets van klanten en hielp mensen die slecht ter been waren met het tillen van de boodschappen naar de auto. “Hij was goed met mensen en je voelde dat hij een goed persoon was,” zegt Mourabet.

Buurtgenoot Guy Bangoura was er op een dag getuige van hoe Delici het weinige geld dat hij had, deelde met een andere dakloze die in de straat lag. “Even verderop bij de Dirk van den Broek lag een haveloze dakloze op de grond. En toen Ali's dag erop zat en hij langs die meneer liep, zag ik hem wat geld geven aan die man. Dat gebaar raakte me, dat zal ik nooit meer vergeten.”

Uitvaart

Delici woonde op een bootje in de buurt dat hij naar verluidt ooit voor 250 gulden gekocht had. Als zijn dag voor de Dirk van den Broek erop zat, fietste hij vaak nog even door het Westerpark, voordat hij naar zijn bootje toe ging. In de avonduren lette hij op de andere bootjes die rondom de zijne lagen. Andere bootbezitters namen vaak eten voor hem mee of gaven hem de versnaperingen die ze over hadden na een dag op het water.

Afgelopen vrijdag stond er opeens politie bij zijn bootje, vertelt een buurman. Delici bleek levenloos in zijn boot te liggen, waarschijnlijk overleden aan een hartaanval, zeggen buurtgenoten. Hij werd 65 jaar.

Wanneer Delici begraven wordt, is nog niet bekend. De gemeente probeert eerst nog met nabestaanden in contact te komen. Buurtgenoten hebben aangegeven een uitvaart voor hem te willen verzorgen.