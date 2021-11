Ali B beroofd van horloge voor zijn woning in Almere

In een bericht op Instagram beklemtoont de artiest dat hij en zijn gezin gezond en ongedeerd zijn. “Mensen wilden wat hebben, ik heb dat gegeven. Het gaat goed, en ik hoop dat ze de daders pakken,” schrijft Ali B. “Ik laat de politie zijn werk doen.”

Tegen Omroep Flevoland zegt hij dat hij van zijn ‘klokje’ is beroofd. De rapper laat weten niet per se geschokt te zijn. “Je leest steeds vaker dat zulke dingen gebeuren,” aldus Ali B tegen de omroep, waarmee hij doelt op eerder berovingen van bekende Nederlanders. Begin november werd Lil Kleine nog beroofd van een peperduur horloge. “Ergens had ik al in mijn hoofd: het kan een keer gebeuren.”

‘Mooi klokkie’

In een Het Parool-interview over zijn nieuwe boek De Ali B Methode vertelde de artiest al over zijn ‘klokje’. “Veel rappers hebben een gouden klokje, maar dit is de koningin onder de Rolexen. Platina,” zei hij toen hierover. “Rappers kijken ernaar en denken: shit.”

De melding van de overval kwam rond 21.15 uur binnen. De politie wilde donderdagavond nog geen mededelingen over het onderzoek doen. Wel is duidelijk dat het om meerdere daders gaat, hoewel het precieze aantal nog niet duidelijk is. Ze dreigden bij de overval met mogelijke vuurwapens. De donker geklede overvallers zijn er in een auto vandoor gegaan.

Gewapende overval woning #Almere #Fokkeboom. Geen gewonden. Meerdere daders. Gedreigd met mogelijk vuurwapen(s). Beperkt signalement: daders in donker gekleed. Gevlucht in auto. Politie doet onderzoek. Iets gezien? Bel ons via tel. 09008844 — Politie Flevoland (@PolitieFlevo) 25 november 2021

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Ali B (@alibspec) op 25 Nov 2021 om 23:22 PST