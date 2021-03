Ali (26) ging bijna dood nadat hij een weekend lang lachgas had gebruikt

De 26-jarige Amsterdammer ‘Ali’ lurkte een heel weekend aan één stuk aan de lachgasballonnen. Een week later kreeg hij een hartinfarct. Liggend op de hartbewaking: ‘Dat lachgas is een sluwe moordenaar.’

Met vijf, zes vrienden inhaleerde ‘Ali’ (zijn echte naam is bij de redactie bekend) in zijn huis in twee dagen zonder echt te slapen zes grote tanks lachgas. Dat deden ze zo nu en dan, ze zagen er geen groot kwaad in. Een week later lag hij, net thuis na het zaalvoetballen, te creperen op de grond.

“Ineens kreeg ik enorme pijn. In mijn borst, in mijn rug, in mijn arm,” zegt Ali, die met plakkers op zijn borst in bed ligt op de hartbewaking van het OLVG West. “Even dacht ik aan heftige spierpijn, want ik had lang niet gesport, maar al snel lag ik naar lucht te happen. De pijn werd onbeschrijfelijk. Alsof ze een mes in je hart steken en het draaien, zoiets. Ik googelen. ‘Hartinfarct gaande,’ las ik op mijn telefoon.”

Hij weet niet wat hem bezielde in de auto te stappen in plaats van een ambulance te bellen. “In de paniek denk ik niet aan het ziekenhuis in het deel van de stad waar ik tegenwoordig woon, maar rij ik naar West, waar ik ben opgegroeid. Ik belde de huisartsenpost, maar er hingen 25 mensen in de wachtrij. Op de spoedeisende hulp hier van het OLVG West bleek dat ik inderdaad een hartaanval had.”

Rest van zijn leven hartpatiënt

Een ambulance bracht hem naar het OLVG Oost, waar twee aders werden gedotterd. “Tien man hebben die nacht gevochten voor mijn leven. Ik had zo’n pijn, de hele nacht.”

Zijn bloeddruk was veel te hoog, zijn hartritme verstoord, zijn hartspier is beschadigd. “Echt man, ik had nooit gedacht dat ik door dat lachgas mijn vitale organen zou aantasten. Ik ben 26, maar moet nu een heel revalidatietraject in en zal mijn hele leven hartpatiënt blijven.”

Ali vertelt zijn verhaal om te waarschuwen. “Dat lachgas is een sluwe moordenaar. Het maakt je kapot vanbinnen. Al mijn vitamine B12 was opgegeten, waardoor ik twee aderen vol stolsels had, zei de dokter.”

Sindsdien ligt hij te malen. “Ik heb zóveel geluk gehad en was nét op tijd hier. Op woensdag na dat weekend was ik weer uitgenodigd om ergens ballonnen te komen doen. Stel dat ik dat gedaan had. Stel dat het vakantie was geweest en ik weer had gebruikt, terwijl die levensgevaarlijke troep nog in mijn lichaam zat. Ik ben ook nog een zware roker en ben tijdens corona 11, 12 kilo aangekomen…”

Niet serieus genomen

Een vriend van 23 die ook lachgas gebruikte, werd een klein jaar geleden onwel onder de douche. Voor een vriend hem kon ophalen, kreeg hij op de trap een hartaanval en overleed.

“Of dat ook door lachgas was, weten we niet, maar het zou goed kunnen. Ik heb al mijn vrienden met wie ik dat weekend lachgas heb gebruikt, hier vanuit mijn bed geappt. ‘Laat je checken’. Ik wist dat lachgas zenuwschade kon veroorzaken en zelfs dwarslaesies, maar ik nam het niet serieus genoeg. Nu is het te laat en heb ik een hart alsof ik 50, 60 jaar ben. Ik ben de enige van 26 hoor, hier op de hartbewaking. Heftig man. Alles is kapotgemaakt.”

Achteraf gezien kan hij wel lachen om zijn reactie toen hem op de spoedeisende hulp werd gevraagd of hij cocaïne had gebruikt. “Ik zei: ‘Nee, natuurlijk niet! Alleen soms lachgas.’ Ik had totaal geen idee en ik besef nu pas dat lachgas evengoed een zware drug is die alles sloopt.”