Alfred Schreuder over zijn moeizame start bij Ajax: ‘Ik had eerder moeten ingrijpen’

Alfred Schreuder kende een zwaar half jaar als trainer van Ajax. Hij heeft de steun van de clubleiding en weet waar de problemen liggen. ‘We hebben een nieuwe dynamiek nodig.’

U bent met een gehalveerde selectie en veel jeugd in Marbella voor een trainingskamp. Hoe beleeft u het WK?

“Ik zie minder dan normaal, ik ben druk aan het werk met de groep hier. Ik volg wel zoveel mogelijk onze spelers die op het WK actief zijn. Af en toe is er contact via Whatsapp.”

Mohammed Kudus heeft indruk gemaakt.

“Ja mooi, hij heeft veel gescoord. Net als bij ons. En ook bij Ghana speelt hij op verschillende posities.”

U zegt dat met nadruk. Is dat vanwege de kritiek dat u te veel met spelers zou schuiven?

“Bij Ajax zijn er veertien, vijftien jongens die altijd kunnen spelen. Kudus is daar één van. Ik vind hem meer aanvaller dan middenvelder. Hij is moeilijk te verdedigen. Hij kan op 10 spelen, maar dan wel met twee controleurs achter zich. Ik heb hem in de spits gezet. Hij heeft een stuk of acht, negen goals gemaakt. Brian Brobbey ook.”

Brobbey is toch gehaald als spits?

“Maar we wisten ook dat hij niet alle duels kon spelen. Ik wilde met Kudus voor een alternatief zorgen. Ik hoor mensen zeggen dat het belachelijk is dat Brian niet drie keer in de week een wedstrijd aan kan. Die kennen zijn historie niet. In de fase dat ik hem wel een paar keer langer liet staan, kreeg hij last van een kniepees.”

“Weet je hoeveel problemen Romelu Lukaku bij Anderlecht heeft gehad toen hij zo jong was? Die was megavaak geblesseerd. Brobbey heeft ook zo’n sterk lijf, misschien wel té sterk. We moeten hem opbouwen, en hij moet veel in zichzelf investeren. Het is een balans die je bij hem moet vinden hoeveel hij fysiek aan kan.”

Heeft u zich verkeken op de staat van de selectie zoals u die in handen heeft gekregen?

“Nee. Wat ik alleen niet wist, was dat er zo veel spelers zouden vertrekken. Ik hield rekening met vier. Dat werden er meer. Het is geen excuus, maar een spelersgroep mét Antony en Lisandro Martínez is toch anders dan zonder die twee. Dan moeten andere jongens opstaan. Er moet een nieuwe hiërarchie ontstaan. Daarvoor is Ajax bij mij als trainer uitgekomen. Ze hebben mij gehaald omdat ik spelers individueel én het team kan ontwikkelen. Daar is tijd voor nodig. Simpel.”

In vier maanden onder uw leiding vertonen het spel en de prestatiecurve een dalende lijn.

“In het begin was er een frisse energie, en die was er op het laatst niet meer. Daar had ik zelf korter op moeten zitten, eerder in moeten grijpen. We hebben een nieuwe dynamiek nodig.”

Waarom is de dynamiek weggevallen?

“Dat kan meerdere oorzaken hebben, niet alleen door tegenvallende resultaten. Het geloof in elkaar kan wegzakken, het onderlinge vertrouwen. Jongens die niet spelen, worden onrustig met een WK in aantocht.”

U passeerde in de laatste weken routinier Daley Blind. Hoe zijn jullie na de 3-3 in Emmen uit elkaar gegaan?

“Ik heb Daley een hand gegeven en succes gewenst. Kijk, een speler op de bank zetten is niet makkelijk. Als mens. Maar als trainer is dat anders. Ik heb Daley uitgelegd waarom ik hem passeerde en daar was hij het niet mee eens. Het was voor hem ook verschrikkelijk moeilijk. Hij is een grote speler met een grote carrière. En aan de bal is hij nog steeds een van onze beste spelers. Maar ik heb met Calvin Bassey en Owen Wijndal meer opties.”

En u was op zoek naar een nieuwe dynamiek?

“Wij spelen heel aanvallend, we hebben veel mensen voor de bal en we krijgen te veel goals tegen. Dat Vitesse twee keer kan scoren tegen ons en Emmen drie keer, dat kan niet. Ik heb nagedacht over een verandering van speelwijze, maar dat is in mijn ogen niet de oplossing. Ik moet veel duidelijker de koppels maken achterin. Dat de rechter centrale verdediger verantwoordelijk is voor de rechtsback, als de linksback mee aanvalt. Ik denk dat we het defensief veel beter kunnen doen, ook in een viermansverdediging. En in samenspel met het middenveld. Voorin ligt ons probleem niet, we maken genoeg goals.”

En u verwacht dat Blind zijn optreden tijdens het WK omzet in nieuwe energie?

“Dat verwacht ik van iedereen. Ik heb in het begin ook gesproken met mijn middenvelders, dat ik zou gaan rouleren. De crux is: hoe ga je daarmee om? Davy Klaassen heeft in eerste instantie wat vaker op de bank gezeten, maar hij geeft een goede reactie. Hij laat zien dat hij bij het team wil horen. En dat zegt hij ook: trainer, ik wil belangrijk zijn voor het team.”

Moet er wat u betreft nog iets veranderen aan de samenstelling van de selectie?

“Ik heb wel ideeën over nieuwe spelers. Dat is intern besproken, we zitten op één lijn. In januari moet dat geregeld zijn. We willen doorpakken.”

U heeft een goede band met Hakim Ziyech, hoe realistisch is zijn terugkeer naar Ajax?

“Dat is niet aan mij. We hebben Dusan Tadic en Francisco Conçeicao die daar kunnen spelen. Conçeicao ontwikkelt zich goed, maar was in de afgelopen maanden nog niet klaar om vaker te spelen. Dat moet groeien. Ook hij is nog jong.”

En Sontje Hansen? Hij is niet mee op trainingskamp vanwege contractperikelen?

“De club is in onderhandeling met hem over een nieuw contract, maar hij wil maar niet bijtekenen. Ajax moet leidend zijn, niet de speler. Ook daar moeten we strakker in zijn. Dit is een duidelijk signaal.”

Luister onze Ajaxpodcast Branie: