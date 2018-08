Alfa-leeuw Caesar (20) in Artis overleden

Dat is hoogbejaard voor katachtigen.



Door ouderdom verslechterde zijn conditie de afgelopen maanden snel. Hij viel af en zijn algehele lichamelijke toestand ging achteruit.



Woensdagmiddag werd zijn conditie dusdanig slecht dat is besloten de leeuw donderdagochtend te laten inslapen, laat Artis weten.



Nieuwe man

Er leven nu nog twee leeuwinnen in Artis, beide nakomelingen van de leider. Omdat leeuwen van nature in een groep met een mannelijke leider leven, zal Artis op termijn een nieuwe man bij de leeuwinnen voegen.



Leeuwen kennen geen proces van rouwverwerking zoals mensen dat kennen. Maar in tegenstelling tot alle andere grote katachtigen, die solitair leven, zijn leeuwen wel groepsdieren. Het is daarom mogelijk dat de twee leeuwinnen de komende periode onrustig zijn.



Caesar was in 1998 geboren en leefde sinds 1999 op het Kerbertterras in Artis. In zijn leven bracht hij 21 nakomelingen voort, waaronder de twee dochters die nu nog in Artis leven.