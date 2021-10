Alex Brenninkmeijer gaat Amsterdams burgerberaad over klimaatbeleid leiden

Oud-ombudsman Alex Brenninkmeijer. Beeld ANP / ANP

Dat schrijft wethouder Marieke van Doorninck (klimaatbeleid) in een brief aan de raad. De wethouder, en ook haar partij GroenLinks, wil al langer experimenteren met directe vormen van democratie. De vraag hoe Amsterdam de klimaatdoelstelling van 55 procent minder CO 2 -uitstoot in 2030 kan halen, leent zich volgens de wethouder goed voor een burgerberaad.

De huidige klimaatmaatregelen zoals het aardgasvrij maken van sommige wijken en het plaatsen van zonnepanelen en windmolens leveren slechts 37 procent CO 2 -reductie op, en veel protest onder bewoners die ermee geconfronteerd werden. De gedachte is dat als inwoners in plaats van de politici met oplossingen komen, er meer draagvlak ontstaat voor het klimaatbeleid in de stad.

Het burgerberaad dat begin november van start gaat, bestaat uit honderd willekeurig geselecteerde Amsterdammers die adviezen moeten geven over hoe de gemeente het gat tussen 37 en 55 procent CO 2 -reductie moet gaan dichtlopen en welke maatregelen nodig zijn.

Loting

Het lijkt er op dat de Amsterdammers nog een beetje moeten wennen aan zoveel democratie. In oktober werden 2000 ingelote Amsterdammers aangeschreven met de vraag of zij mee wilden doen met het burgerberaad; slechts 240 van hen zijn ingegaan op de uitnodiging. Via een tweede loting zijn uiteindelijk honderd deelnemers geselecteerd die zich de komende tijd in zes bijeenkomsten zullen buigen over de klimaatproblematiek. Deskundigen zullen de groep bijstaan met feitelijke informatie over duurzaamheid; de onderlinge gesprekken tussen deze groepen inwoners worden geleid door onafhankelijke gespreksleiders. De adviezen worden doorgerekend op haalbaarheid en betaalbaarheid waarna het stadsbestuur en de gemeenteraad er een besluit over zullen nemen. Randvoorwaarden: de maatregelen mogen niet onbetaalbaar zijn en de gemeente moet het bevoegd gezag zijn om de maatregel door te voeren.

Brenninkmeijer was tot 2014 nationale Ombudsman. Ook verdiepte hij zich in opdracht van het kabinet in burgerbetrokkenheid rondom het nationale klimaatbeleid. “We kennen Alex Brenninkmeijer allemaal als iemand die onafhankelijkheid hoog in het vaandel heeft,” zegt Van Doorninck. “Zijn inzet zal een flinke impuls geven aan de kwaliteit van het proces.”