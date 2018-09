Aleid van den Brink geëerd voor werk in vrouwenopvang

Dankzij haar is in Amsterdam de kwaliteit van de hulp bij de vrouwenopvang verbeterd. Ze nam begin dit jaar afscheid bij de crisisopvang na een veertigjarige carrière.



Vanaf eind jaren zeventig heeft Van den Brink zich ingezet voor vrouwen en kinderen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld. Ze maakte zich er hard voor om de begeleiding van gezinnen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld continu te verbeteren.



Verborgen opvang

Als directeur organiseerde ze de Oranje Huisaanpak die internationaal erkenning heeft gekregen en zorgde voor veranderingen in de vrouwenopvang. De tot dan toe verborgen opvang werd zichtbaar en open in de wijk gepositioneerd.



Vanaf de eerste editie in 2006 is Van den Brink betrokken geweest bij de World Conference of Women's Shelters. Ook was ze voorzitter van de stuurgroep projecten bij de Federatie Opvang, waar ze zich hard maakte voor het Verbeterplan Vrouwenopvang.



'Geen schande meer'

In gesprek met het Parool zei ze in januari: "In de jaren zeven­tig zochten voornamelijk autochtone vrouwen boven de veertig hulp bij blijf-van-mijn-lijf. Dat deden ze meestal pas na twintig jaar huiselijk geweld en als de kinderen het huis uit waren. Tegenwoordig is het geen schande meer. Er wordt nu veel meer over huiselijk geweld gesproken."



"Ik heb niet veertig jaar lang alleen met slachtoffers gewerkt. Dat houdt een mens niet vol. Maar ik hoor wel dat vrouwen die uit de opvang vertrekken hun leven op een betere manier voortzetten en dat hun kinderen vrolijker zijn geworden als ze hier weggaan. Dat is zeer hoopvol. Dat hield me altijd gaande."



De Frans Banninck Cocqpenning

De Frans Banninck Cocqpenning wordt toegekend aan personen die zich tijdens een periode van ten minste twaalf jaar bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam.