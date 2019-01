Alders adviseert 'gematigde groei' Schiphol, bewoners verbijsterd

Groei is helemaal niet nodig en leidt alleen maar tot meer pretvluchten Poelmans

De ORS, waarin overheden, luchtvaartsector en omwonenden ruim tien jaar hebben overlegd over groei op Schiphol, had voor kerst al met een advies moeten komen. Omdat er toen onenigheid was over de groeidetails, kreeg de raad respijt.



Coup

Daarna pleegden bewonersgroepen een coup tegen hun eigen voormannen, die deels wilden instemmen met groei in ruil voor concessies. Na de machtsgreep waren de bewoners faliekant tegen groei.



Poelmans: "Groei is helemaal niet nodig en leidt alleen maar tot meer pretvluchten op Schiphol. Bij handhaving van het plafond van 500.000 vluchten ontstaat door marktwerking automatisch een prikkel om de bestaande capaciteit beter te benutten voor economisch waardevolle vluchten."



De bewonersgroepen willen een groeistop tot tenminste 2023. "We hebben Schiphol een handreiking gedaan door de luchthaven ruim de tijd te geven om de afspraken alsnog na te komen: pas op de plaats te maken in plaats van krimp te eisen."



"Deze periode kan benut worden om alsnog verdere hinderbeperking te leveren en een plan te ontwikkelen voor een duurzame kwalitatieve ontwikkeling van Schiphol in balans met de omgeving." Gebeurt dat niet, dan zullen de bewonersgroepen krimp van het vliegverkeer eisen.



Het Aldersadvies heeft geen formele basis. Luchvaartminister Cora van Nieuwenhuizen kan het naast zich neerleggen, alhoewel al in het regeerakkoord is opgenomen dat Schiphol zal groeien.