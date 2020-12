Alcohol verboden rond Noordermarkt en De Pijp

Het alcoholverbied geldt onder meer rondom de Noordermarkt. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

De gemeente schrijft dat ze hiertoe heeft besloten omdat het te druk werd op deze plekken, terwijl nu juist de harde lockdown al enkele dagen van kracht is met het doel om het aantal contacten te minimaliseren. Het verbod is in elk geval van kracht tot het eind van de lockdown: 19 januari 2021.

Het verbod geldt niet alleen op de Noordermarkt, maar ook de Westerstraat, Lindengracht en tussengelegen straten. In De Pijp is het verbod van kracht rondom het Gerard Douplein en de Eerste van der Helststraat.

Glühwein

Concreet betekent het dat betrapt worden met een biertje in je hand op straat kan leiden tot een boete van 95 euro. Een glühweintje halen en ter plekke nuttigen, ook in gesloten fles of blik, zit er niet meer in. Het blijft nog wel mogelijk om alcohol te kopen voor gebruik op een later moment.

Of er mogelijk meer gebieden volgen, kan een woordvoerder van de gemeente nog niet zeggen. “We hebben momenteel besloten tot deze twee plekken. We zagen dat het hier echt te druk werd.”

De Noordermarkt is al sinds begin november een hotspot voor borrelende twintigers. Dat heeft de gemeente ook gezien en daarom zijn er al extra maatregelen genomen op die plek, én extra toezichthouders ingezet.

Zo’n alcoholverbod is overigens al van kracht op een aantal plekken in de stad, zoals het Sarphatipark en het Rembrandtplein.