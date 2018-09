Alcohol vanaf maandag verboden in Oosterpark

Het in 2016 in het leven geroepen alcoholverbod is vanaf maandag van kracht en geldt tot en met 1 april volgend jaar. De startdatum van 1 oktober valt vroeger dan de voorgaande jaren.



Het alcoholverbod in de wintermaanden is in het leven geroepen om de grote groep, voornamelijk mannelijke, alcoholisten die het park frequenteert te kunnen controleren. Een alcoholverbod maakt ze beter benaderbaar voor hulpverlening, motiveert stadsdeel Oost het besluit. De combinatie van alcoholgebruik en kou is bovendien riskant, schrijft het stadsdeel.



Tijdens het eerste jaar van het alcoholverbod verrichtte de politie 43 aanhoudingen in het park, bijna een verdrievoudiging van het gemiddelde in die maanden. De vorige bestuurscommissie had twijfels bij de aanpak, die onder meer de VVD te zwaar noemde.