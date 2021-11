Albert Heijn ziet af van bouw in de Lutkemeerpolder

Klimaatactivisten van Behoud Lutkemeer protesteren voor een Albert Heijn. Beeld -

Vrijdag kregen activisten die de polder aan de westrand van Osdorp groen willen houden lucht van het besluit van Albert Heijn. Via Linkedin kregen ze van Albert Heijn te horen dat de optie die de supermarktketen had op een deel van de polder was opgezegd.

Albert Heijn bevestigt zondag dat het distributiecentrum er niet komt. Een woordvoerder schrijft dat de ‘reserveringsovereenkomst’ voor de poldergrond een aantal weken geleden is opgezegd.

Volgens de woordvoerder heeft Albert Heijn steeds benadrukt dat de supermarktketen zich nog oriënteerde op de mogelijkheid van een distributiecentrum in de Lutkemeerpolder. Inmiddels verkent de supermarktketen ‘andere, voor ons strategisch interessantere’ locaties.

Deuren dichtgelijmd

Albert Heijn gaat niet in op de vraag of acties tegen de supermarkt een rol hebben gespeeld bij dit besluit. Tegenstanders van de bouw in de Lutkemeerpolder riepen hun achterban eerder op om zich uit te spreken tegen de supermarktketen.

In september werden de deuren van achttien filialen van Albert Heijn in Amsterdam dichtgelijmd. Die actie werd toen opgeëist in een anonieme verklaring door de verder onbekende groepering ‘AH Must Go’, maar onder verwijzing naar de plannen om ‘een groot betonnen distributiecentrum te gaan bouwen in de kostbare Lutkemeerpolder’.

De in actiegroep Behoud Lutkemeer verenigde tegenstanders van het volbouwen van de Lutkemeerpolder kraaien zondagmiddag victorie in een persbericht. Woensdag willen ze het vertrek van Albert Heijn vieren bij het stadhuis. Daar eisen ze de onmiddellijke stopzetting van het bouwen in de Lutkemeerpolder.

Kweek van groenten

In de polder zijn de afgelopen maanden al voorbereidingen getroffen om de grond bouwrijp te maken. Nu Albert Heijn ervan afziet, zien de activisten hun kans schoon om de hele polder groen te houden en om die te gebruiken voor de kweek van groenten voor Amsterdammers.

Overigens zou Albert Heijn maar een deel van de polder, 5,5 hectare, bebouwen. Wel is de overeenstemming die projectontwikkelaar SADC zou hebben over een distributiecentrum al meerdere keren aangevoerd om de polder leeg te ruimen voor de voorbereiding van de bouw. Bij de rechter schermde SADC al in 2019 met een afnemer van de grond die anoniem moest blijven omdat het een beursgenoteerd bedrijf was. Die plannen werden toen bij de rechter door de projectontwikkelaar aangevoerd als reden om haast te maken en bezetting van het gebied door activisten te beëindigen.

Zorgboerderij mocht blijven

Omdat SADC deels eigendom is van de gemeente Amsterdam, spreken de activisten daar ook het stadsbestuur op aan. Van GroenLinks, de partij van wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ontwikkeling) hadden ze meer verwacht, maar die partij liet zich met een meerderheid van de gemeenteraad in 2018 overtuigen dat de plannen al te ver gevorderd waren waardoor het de gemeente een schadevergoeding van tientallen miljoenen zou kosten als er toch een streep zou gaan door de bouwplannen voor de Lutkemeerpolder. Later lukte het wel om zorgboerderij De Boterbloem te behouden op een klein deel van de Lutkemeerpolder.

De Partij voor de Dieren heeft een debat aangevraagd over de gevolgen voor de Lutkemeerpolder nu Albert Heijn ervan afziet om zich hier te vestigen. Raadslid Jennifer Bloemberg ziet nieuwe kansen om ‘de laatste biologisch akkerbouwgrond van Amsterdam’ te behouden.