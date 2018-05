Albert Heijn overweegt maaltijdbezorging

"Tot nu konden klanten producten eigenlijk alleen vergelijken op prijs, hiermee ook op inhoud."



Het dashboard laat van alle producten die AH in de supermarkt en online verkoopt zien hoe veel suiker, zout, calorieën, eiwit, vet, vezels en koolhydraten er in zitten. "Klanten krijgen zo inzicht in wat er in hun gekochte producten zit," zegt Kolk. "Ook zien ze per product de alternatieven. Op basis van eerder koopgedrag kan je dat aanpassen."



"Voor diabetici kan het handig zijn om inzicht te krijgen waar hoeveel suiker in zit en deze eventueel te delen met de diëtist. Voor sporters kan het een manier zijn om een voedingsplan met je sportcoach op te stellen."



