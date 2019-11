Albert Heijn opent eerste robotsupermarkt op Schiphol

Robotsupermarkt op Schiphol. Beeld Albert Heijn

De containerwinkel van AH to go staat pontificaal tegenover de IAmsterdam op het plein voor Schiphol Plaza. Het is, zelfs voor ‘to go’ een bescheiden zaak, 14 vierkante meter groot. En, in tegenstelling tot de drie reguliere AH-vestigingen op Schiphol Plaza, is zomaar binnenlopen er niet bij.

De klant zal eerst zijn contactloze pinpas (of smartphone met betaalapp) langs de deur moeten strijken. Eenmaal binnen is het vrij winkelen. In het wandbrede koelschap staat een greep uit het AH to go-assortiment van verpakte sandwiches tot sapjes en yoghurts. Daartegenover twee lage schappen met ongekoelde waar. Verder niets. Geen kassa, geen medewerker, alleen boodschappen.

Het is nog een proef, maar wel met een volwaardige winkel. “We willen vooral ontdekken of de technologie het doet,” zegt projectleider Jasper Hoogers. “We hebben via een eerste proef met medewerkers bij ons hoofdkantoor in Zaandam geleerd dat de theorie ook in de praktijk werkt. Maar we hebben toch onze klanten nodig om alles echt te beoordelen.”

Camera’s

De techniek achter de winkel klinkt bedrieglijk simpel. “De betaalpas die je bij binnenkomst scant, wordt door het systeem gekoppeld aan de klant,” zegt Hoogers. “Met twaalf camera’s in het plafond en in het schap word je dan voortdurend aan je gedrag en bewegingen herkend.”

“Het systeem weet ook waar in de winkel welk product staat. Camera’s boven het schap zijn zelfs in staat om te zien met welke hand iets wordt gepakt. En dan hebben we nog slimme schappen die registreren wat je pakt en ook of je iets terugzet.”

In principe kan de klant daarna het winkeltje gewoon uit. “Je controleert eerst op een scherm of je bon klopt, dan druk je op een betaalknop en daarna loop je naar de deur. We merken dat klanten die controle vooraf nu nog fijn vinden. We denken dat in de toekomst, als mensen hieraan gewend zijn, ze gewoon meteen naar buiten lopen.” Afrekenen volgt direct.

Albert Heijn deed eerder een proef met een robotsupermarkt voor werknemers. Beeld Albert Heijn

De winkel is in staat meerdere klanten van elkaar te onderscheiden. “We hebben het maximum nu op drie verschillende personen tegelijk gezet ook vanwege de omvang van de zaak. We hebben in Zaandam al getest hoe goed het systeem mensen kan onderscheiden, door dezelfde collega’s binnen te sturen in telkens een andere outfit. Of een groep die elkaar stevig vasthoudt. Ja, dat waren best leuke tests.”

Die proeven bezorgden nog wel wat hoofdbrekens. “Sommigen mensen houden heel beleefd de deur voor een ander open. Dan reken je wel ook af voor de mensen die je hebt binnengelaten. Dat staat nu duidelijk aangegeven.” De camera’s registreren geen exact beeld, maar herkennen individuele gedaantes. “Ook al zien mensen er exact hetzelfde uit, ze worden toch van elkaar onderscheiden.” Na vertrek verdwijnen al die gegevens.

Tot eind januari

De proefwinkel staat tot eind januari op de luchthaven, daarna gaat AH de resultaten beoordelen. Hoogers wil nog niet veel kwijt over de toekomst. “Dit is niet per se bedoeld voor AH to go, het zou ook kunnen dat dit bij Albert Heijn zelf landt.”

Ook kunnen zelfstandige robotwinkels neerstrijken in nieuwbouwwijken waar nog niet voldoende mensen wonen voor een reguliere supermarkt. En ook voor evenementen of festivals zou de container winkel een oplossing kunnen zijn. “Zo ver is het nog lang niet. Met deze proef willen we eerst de techniek vervolmaken.”

Alhoewel het geen uitgangspunt is, bespaart AH met de robotwinkel ook personeel. "In principe kan je dit 24 uur onbemand neerzetten. Je hebt alleen iemand nodig die van tijd tot tijd het assortiment bijvult. Omdat dit een proef is, staan er nog permanent mensen bij.”