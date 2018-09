Albert Heijn opent eerste kassaloze supermarkten in AMC

Over een week week volgt de winkel op metrostation Amsterdam Centraal.



AH beproeft 'tap to go' sinds eind vorig jaar met duizend gebruikers in de huis-AH in het hoofdkantoor in Zaandam. Voor de eerste openbare winkels is gekozen voor de twee vestigingen in het AMC, waar dagelijks zesduizend klanten langskomen voor koffie - 2000 koppen per dag - en een versnapering.



'Tappen'

Klanten kunnen vanaf maandagochtend bij AH to Go met een pasje of hun mobiele telefoon afrekenen zonder langs de kassa te gaan. Ze hoeven slechts de spullen te pakken die ze nodig hebben en het bijbehorende digitale prijskaartje te 'tappen'.



Daarbij gaat het niet alleen om patiënten of ziekenbezoek, maar ook om medewerkers en studenten. In lunchtijd trekt de vestiging in korte tijd 1100 klanten en wil het flink druk worden aan de bemande en onbemande kassa's. De tweede, kleinere vestiging trekt dan weer vooral studenten die eveneens tot de gedroomde early adoptors behoren.



"Bij het AMC hebben klanten altijd heel veel haast, of dat nu ziekenhuispersoneel is of studenten die uit de collegezaal komen," zegt Jan-Willem Dockheer van AH to Go. "Bij Amsterdam Centraal is die haast nog groter maar is er weer een heel ander publiek. Zo willen we zo snel mogelijk ervaring opdoen."



Voorbode van massale uitrol

Voor Ahold Delhaize is de kassaloze stap naar Amsterdam een voorbode van massale uitrol van tap to go. Uiteindelijk moet in alle 80 AH to Go's tappend kunnen worden afgerekend, ook die in universiteiten, in stations, op Schiphol en in ziekenhuizen.



Een termijn wil Dockheer daarvoor nog niet geven. "Voor ons wordt dit de nieuwe standaard. We liggen op koers. Maar de kans is vrij groot dat we eerst meer Amsterdamse vestigingen aansluiten." AH to Go heeft 21 vestigingen in de stad.