Albert Heijn laat startups toe op winkelvloer Gelderlandplein

Zich laten afschrikken door een winkelgigant is er niet bij. "We zijn nu zo'n drie jaar actief en liggen al bij winkels als Stach en Bagels & Beans. Maar ook bij festivals. Dan gaat het ook al om vijf, zesduizend broodjes per dag."



Veel meer dan hopen op leuke reactie van klanten durft hij nog niet. "We zien wel wat er verder uitkomt. Als iemand binnen AH hierop aanslaat, dan praten we verder."



Startups

De supermarktgigant wil vooral ondervinden hoe klanten reageren op nieuwlichterij. "Met deze test willen we onze klanten kennis laten maken met kleine, innovatieve voeding-startups," zegt commercieel directeur Marit van Egmond van Albert Heijn



Bij de keuze is voor bedrijven gekozen die iets nieuws toevoegen maar ook producten leverden die, als de animo groot genoeg is, zo het reguliere winkelschap in kunnen.



"We zijn altijd op zoek naar nieuwe onderscheidende producten voor onze klanten. Dat doen we al met onze jaarlijkse Product Pitch waarbij we jong ondernemerschap stimuleren om met nieuwe producten te komen. Deze test is daar een mooie aanvulling op. Ik ben altijd enthousiast om nieuwe dingen te proberen en om met kleine innovatieve bedrijven te werken."



Jonge voedingsbedrijven komen volgens Albert Heijn niet altijd even gemakkelijk aan de bak omdat investeerders te vaak naar de organisatie kijken en niet vaak genoeg naar het product.



Proef

Voor Albert Heijn is het net zo goed een proef, ook om te kijken hoeveel tijd het begeleiden van de nieuwkomers vergt. Als de test bevalt, wil het bedrijf startups vaker de ruimte geven.



Albert Heijn gebruikt de Buitenveldertse XL al langer als proeftuin. Een jaar geleden opende de winkelketen er midden tussen de winkelschappen zowel zijn eerste pizzeria en maaltijdkeuken als een café.