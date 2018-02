Albert Heijn Helmholtzstraat zondag weer open na muizenoverlast

Sluiting

"Een sluiting is heel ingrijpend voor een supermarkt, maar de overlast van muizen kan ook groot zijn," zei een woordvoerder van NVWA eerder tegen Het Parool. "Die eten aan verpakkingen, gaan in systeemplafonds zitten en urineren over groente en fruit. Zoiets kan meestal alleen worden opgelost als de winkel dicht is."



Cijfers over hoe vaak een supermarkt wordt gesloten op basis van muizenoverlast heeft de NVWA niet paraat. Tegenover NU.nl liet een woordvoerder van AH weten dat het gemiddeld eens in de vijf jaar voorkomt dat een vestiging tijdelijk moet sluiten vanwege muizenoverlast.



Volgens hem doet het probleem zich vooral in de winter voor. 'Muizen gaan dan op zoek naar een warm plekje.'