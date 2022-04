Albert Heijn gaat flitsbezorgen in Amsterdam, precies nu Getir en Gorillas niet kunnen groeien

Albert Heijn opent de aanval op flitsbezorgers. De supermarkt gaat vanaf volgende week boodschappen in Amsterdam bezorgen met Thuisbezorgd en Deliveroo. De drie willen snel meer steden toevoegen.

Albert Heijn geeft daarmee antwoord op de stormachtige opkomst van fietskoerierdiensten als Getir, Gorillas en Flink, die beloven binnen 10 minuten boodschappen aan de deur te bezorgen.

AH, Thuisbezorgd en Deliveroo profiteren bij hun plannen van de rem die veel steden hebben gezet op de komst van flitsbezorgers. Amsterdam, Amstelveen en Diemen willen bijvoorbeeld de tijd nemen om nieuw beleid op te stellen. Onder meer Amsterdam, Utrecht en Amersfoort sloten zelfs bestaande vestigingen.

Vooral in woonwijken is het verzet tegen dichtgeplakte ‘dark stores’ (bezorgmagazijnen die veelal in voormalige winkelpanden zitten) groot. Maar ook de overlast van wachtende en haastige flitsbezorgers baart zorgen.

Door vanuit bestaande supermarkten te bezorgen omzeilt Albert Heijn die darkstorestop. Terwijl flitsbezorgers noodgedwongen pas op de plaats moeten maken, kan Albert Heijn snel groeien. “We hebben nu eenmaal een groot netwerk van winkels van waaruit we kunnen bezorgen,” zegt een woordvoerder van de supermarktketen.

Meer steden

Vooralsnog gaat het in Amsterdam om bezorging vanuit vestigingen aan de Bilderdijkstraat en de Molukkenstraat binnen de Ring A10, met uitzondering van Amsterdam-Noord. “We sluiten zeker niet uit dat we later meer vestigingen en andere steden toevoegen.”

Deliveroo en Thuisbezorgd bezorgen al in 20 steden voor Albert Heijndochter AH to go. Gaat het daarbij vooral om verpakte lunches en versnaperingen, bij de nieuwe bezorgdienst komen in eerste instantie 1200 producten beschikbaar die bij AH-supers in de schappen liggen.

“We onderscheiden ons van de flitsconcurrentie door ook veel verse en biologische producten te bieden, zoals maaltijdpakketten en fruit,” zegt de AH-woordvoerder. Bij het – voor supermarktbegrippen – bescheiden assortiment zal het niet blijven. “We gaan kijken wat klanten bestellen. Wat ze missen, zullen we aanpassen.”

AH-klanten bestellen straks via de apps van Thuisbezorgd en Deliveroo tegen winkelprijzen boodschappen, waarna een winkelmedewerker de bestelling verzamelt terwijl een koerier zich naar de zaak spoedt om de bestelling af te halen en binnen 30 minuten te bezorgen. Wel gelden nog bezorgkosten, afhankelijk van de afstand.

30 minuten

Dat half uur bezorgtijd is bewust gekozen. “We willen in steden als Amsterdam vanuit een beperkt aantal supermarkten kunnen bezorgen. Daarmee voorkomen we ook druk in de winkels en op straat. In veel gevallen zal de bezorging overigens sneller gaan.”

De ruimere bezorgtijd helpt volgens Joris Wilton van Thuisbezorgd ook om zorgen over de verkeersveiligheid, die bij 10-minutenbezorging in het geding kan komen, weg te nemen. “We rekenen op dezelfde bezorgtijd als bij restaurants, tussen de 25 en 30 minuten. Er zitten ook belangrijke verschillen in onze aanpak met die van flitsbezorgers. Onze koeriers hoeven niet de bestelling op te zoeken en er staan bij ons geen koeriers voor de winkel te wachten tot er een order binnenkomt.”

Tot nu toe hield topman Jitse Groen van Thuisbezorgd vol niet te verwachten geld te kunnen verdienen met flitsbezorgen. “Dat wordt anders nu we met een partij als AH samenwerken,” zegt Wilton. “Het bestellen van boodschappen zal vooral op andere momenten plaatsvinden dan maaltijdbestellingen. Daardoor kunnen we onze koeriers beter spreiden over de dag.” Thuisbezorgd heeft zijn koeriers in loondienst.

Kannibalisatie

Albert Heijn experimenteerde in 2018 onder meer in Amsterdam en Rotterdam met het snel thuisbezorgen van boodschappen. Dat sloeg toen niet aan. “De klant had er toen nog geen behoefte aan,” zegt de AH-woordvoerder. “Inmiddels is dat veranderd.” Angst voor kannibalisatie van gewone supermarkten of de websuper is er niet. “Het vult elkaar allemaal aan.”

Eerder dit jaar sloot Jumbo al een samenwerking met Gorillas voor flitsbezorging van supermarktwaar in nu elf steden, waarbij de Brabantse supermarktgigant ook een belang nam in het Duitse bezorgbedrijf. Jumbo is vooralsnog niet van plan om vanuit supermarkten te bezorgen.