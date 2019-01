Albert Heijn bezorgt in Amsterdam warme maaltijden

Dat we meer keukens opzetten, staat al vast Carlijn Olthof van Albert Heijn

De rest van Amsterdam - en andere steden - moeten nog even wachten. "We gaan eerst kijken hoe het hier gaat en waar nodig aanpassen. Maar om dit dekkend te krijgen, zal je uiteindelijk meer keukens moeten opzetten."



Meer keukens

Ze wil niet zeggen waar en hoe Allerhande Kookt zal groeien, maar sluit niet uit dat later ook vanuit de Deli Kitchens in AH XL vestigingen bezorgd zal worden. "Dit is geen proef met een beperkte looptijd," zegt Olthof. "Maar we gaan wel eerst goed kijken hoe het hier loopt voor we verder uitbreiden. Dat we meer keukens opzetten, staat al vast."



Ze rekent vooral op de bekendheid van AH en Allerhande. "En in tegenstelling tot veel bezorgrestaurants bestel je bij ons maaltijden uit verschillende wereldkeukens bij elkaar. De een eet hutspot, de ander rendang. Het zijn bekende maaltijden die je zelf zou kunnen maken maar waarvoor je vaak geen tijd hebt."



Niet alleen de recepten komen van Albert Heijn, ook de ingrediënten zijn grotendeels van de supermarkt afkomstig.