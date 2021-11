Albert Cuypmarkt op de schop: minder leegstand, meer terrassen

De Albert Cuypmarkt. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Wie op een zonnige zaterdag over de Albert Cuypmarkt wandelt, zal moeilijk kunnen geloven dat het doordeweeks vooral de reigers zijn die hier voor reuring zorgen. Niet alleen omdat het beduidend rustiger is – er lopen nog altijd veel minder toeristen rond en steeds meer mensen gaan voor hun boodschappen naar de supermarkt – maar ook omdat marktkooplui wegblijven. Regelmatig wordt tot 50 procent van de plekken niet gevuld.

Voor stadsdeel Zuid reden om te onderzoeken hoe de bekendste markt van Nederland nieuw leven ingeblazen kan worden. De plannen: terrassen bij marktkramen waar klanten wat kunnen eten en drinken, voor bewoners een afhaalpunt voor pakketjes, winkeleigenaren die een kraampje voor hun zaak kunnen zetten en meer ruimte voor een uitgebreidere experimentele zone: denk aan een boerenmarkt, meer streekproducten en ambachtelijke bedrijven uit stadsdeel De Pijp die hier bijvoorbeeld meubels verkopen.

Stroopwafeltent

Onder de marktkooplui heerste vooraf veel onrust over de plannen. Het marktbureau berichtte dat verkoopwagens ’s nachts weg moesten, terwijl veel van hen hier al decennialang ‘overnachten’ - zoals de visboer of de stroopwafeltent die een vast plekje hebben. In de plannen van Zuid is daar ook duidelijkheid over gekomen: deze ‘ankers van de markt’ mogen in ieder geval de komende drie jaar ’s nachts blijven staan.

De markt bestaat uit 264 plekken. Hiervan zijn negentig plekken vanwege leegstand beschikbaar voor ‘sollicitanten’. Zij kunnen dagelijks naar de markt komen om een plek af te dwingen. Op druilerige dagen is er voor hen vaak genoeg ruimte, maar op zaterdagen of in de zomer is er veel concurrentie. In de nieuwe plannen worden de sollicitanten die regelmatig komen beloond: twintig ondernemers krijgen vaste plekken.

Antoinette Poortvliet, winkelstraatmanager van de Albert Cuypmarkt, zegt de maatregelen dubbel te vinden. Namens de ondernemersvereniging is zij tevreden dat veel van de onrust is weggenomen. Ook zijn ondernemers opgelucht dat er geen herinrichting komt. Marktlui die al lang een vaste plek hebben, kunnen daar gewoon blijven.

Maar kritiek is er ook. Ze zou graag een aparte directeur zien die zich 24/7 met de markt bezighoudt. Ook wordt nu niet gesproken over een ‘bezettingsplicht’ voor de 174 vaste ondernemers. Geregeld komt het voor dat zij niet komen opdagen bij slecht weer. Poortvliet: “Stadsdeel Zuid heeft enorm z’n best gedaan, maar op het gebied van management kan het beter.”

Marktbureau

Bouke Burger, ondernemer die marktkramen verhuurt, is minder positief over de plannen. Doordat er ruimte komt voor onder meer foodtrucks, kan hij minder stallen verhuren, wat minder omzet betekent. Maar vooral vindt Burger dat de ondernemers niet voldoende zijn betrokken bij de plannen. De kramenzetter is lid van de ‘marktadviescommissie’, maar deze is sinds 2019 niet meer bij elkaar geweest. Met het gemeentelijke marktbureau is ook geen contact. Hij vraagt zich af waarom stadsdeel Zuid zegt dat ondernemers zijn meegenomen in de plannen.

Sebastiaan Capel, stadsdeelvoorzitter Zuid, zegt dat dit wel degelijk is gebeurd. “De betrokkenheid van ondernemers is heel groot. Dit heb ik tijdens mijn bezoeken en bij de overleggen steeds gemerkt. Daarom nemen we hun inbreng heel serieus. Door nu de ruimte voor vernieuwing te bieden en die te combineren met behoud van het huidige, zorgen we met elkaar voor een volle en gevarieerde markt in de toekomst.”

Tot december is inspraak op de plannen mogelijk. Poortvliet van de ondernemersvereniging zegt dat nog met de achterban gesproken gaat worden voor verdere terugkoppeling aan stadsdeel Zuid. In maart moeten de plannen voor de vernieuwde Albert Cuypmarkt definitief zijn.