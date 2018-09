Albert Cuypgarage staat grotendeels leeg

De garage, die in mei is geopend, heeft ruimte voor 600 auto's, maar gemiddeld staan er overdag maar 180. 's Nachts is de gemiddelde bezetting 200 auto's. Een op de vijf auto's is van bezoekers, de rest is van bewoners.



Een woordvoerder van het stadsdeel bevestigt dat er sprake is van een stroeve start en noemt de bezetting 'inderdaad teleurstellend'.



"De garage moet nog meer bekendheid krijgen in deze aanloopperiode. Deze week is de Brandweerbrug ter hoogte van de Eerste Jacob van Campenstraat na een renovatie weer geopend, we denken dat de ingang van de garage dan gemakkelijker te bereiken is."



Overschot

Ook zou een rol kunnen spelen dat bewoners nu én in de garage én voor de deur kunnen parkeren. Volgens de woordvoerder is er inderdaad sprake van een overschot aan parkeergelegenheid. "Mensen van wie we hadden gehoopt dat de garage zouden gebruiken, rijden toch ook de buurt in."