Al ruim 100 fietsongevallen gemeld bij nieuw meldpunt Amsterdamse Fietsersbond

Sinds de oprichting van het ongevallenmeldpunt – door de Amsterdamse Fietsersbond anderhalve maand geleden – zijn meer dan honderd meldingen van fietsongevallen gedaan. Beeld Getty Images

In Amsterdam, en ook in de rest van Nederland, is onvoldoende data beschikbaar over de verkeersveiligheid. Dat vindt in ieder geval Teeja Arissen van de Amsterdamse Fietsersbond. Door een toename van meer elektrische fietsen, de daarmee gepaarde hogere snelheid, en het ontbreken van die data kan er nooit structureel gewerkt worden aan de veiligheid van fietsers op de openbare weg, aldus Arissen.

Met het ongevallenmeldpunt van de Amsterdamse Fietsersbond, hoopt ze een beter beeld te presenteren van de verkeersveiligheid in de stad dan nu het geval is. Sinds de oprichting, anderhalve maand geleden, zijn meer dan honderd meldingen gedaan. “Driekwart van die meldingen is niet geregistreerd door de politie,” zegt Arissen.

Verkeerde cijfers

De politiemensen komen alleen naar ernstige ongelukken, dat is grofweg in een van de acht gevallen zo. Deze cijfers gelden als officiële registratie van fietsongevallen voor de gemeenten. Daar gaat het mis, zegt Arissen. “Hoe kan je werken aan de verkeersveiligheid als de cijfers incompleet zijn?”

Volgens Arissen zou er een beter beeld ontstaan wanneer de aantallen van de politie opgeteld worden bij de cijfers van de ambulance. Veel ongevallen blijven nu ongezien, terwijl de fietsers zich wel melden bij de Spoedeisende Hulp (SEH). Dat kunnen aanrijdingen zijn met fietskoeriers of e-bikes, waarbij regelmatig de dader doorrijdt na de botsing. “Dat optellen van aantallen gebeurt al in Friesland en Utrecht, maar in Amsterdam lukt dat niet, in verband met de privacy van de slachtoffers. We hopen het alsnog in heel Nederland voor elkaar te krijgen.”

De verkeersveiligheid van de fietser is het hoogste doel. “Dat lukt alleen wanneer de registratiecijfers op orde zijn. We hebben inmiddels gesprekken lopen met de gemeente en dat is hoopgevend. Ook nadat maatregelen zijn genomen, kunnen cijfers uitwijzen of een verkeerssituatie is verbeterd.”

Maximumsnelheid

De Amsterdamse fietsersbond pleit daarnaast voor een maximumsnelheid op de fietspaden, van twintig kilometer per uur. E-bikes en racefietsen die zich niet willen conformeren aan die snelheid zouden moeten verhuizen naar de rijbaan, tussen het gemotoriseerd verkeer. Arissen denkt dat het de veiligheid in het Amsterdamse verkeer ten goede komt.

Het stadsbestuur heeft in het coalitie-akkoord al aangegeven te onderzoeken of een maximumsnelheid op het fietspad een optie is. Arissen hoopt dat het eind volgend jaar ingevoerd wordt.

Tip Het Parool via WhatsApp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: