Al jaren minder woninginbraken, maar dit jaar wel weer íéts meer

Beeld Getty Images

Amsterdam staat in Nederland boven aan de lijst met de meeste inbraken en pogingen daartoe. In de afgelopen twaalf maanden zijn in Amsterdam 1296 inbraken geweest en 399 pogingen, meestal in de vakantiemaanden december, januari en augustus. Het gemiddelde aantal inbraken is tot november ongeveer gelijk aan vorig jaar, maar de verwachting is wel dat de cijfers in december een stuk omhooggaan. De wijken met het hoogste aantal inbraken zijn op postcodes 1016 (Grachtengordel-West Jordaan), 1054 (Helmersbuurt Overtoomse Sluis Vondelbuurt), 1077 ( Zuidas Apollobuurt Prinses Irenebuurt) en 1082 (Buitenveldert Midden Zuid).

Thuiswerken

In 2019 waren er nog 39.365 inbraken, tegen 24.500 dit jaar – een daling dus met 36 procent. “We vergelijken de cijfers van 2022 liever met die van 2019, de precoronatijd, om een juiste vergelijking te maken,” zegt woninginbrakencoördinator van de politie Sybren van der Velden. “Er wordt nog steeds veel thuisgewerkt na corona. Dat kan ook tot gevolg hebben dat het aantal woninginbraken zo laag is.” Ook verzekeraar Interpolis spreekt over ‘een ongekend laag aantal inbraken’ vergeleken met voorgaande jaren.

De politie verwacht dit jaar, net zoals in precoronajaren, veel woninginbraken rondom de feestdagen. “Op eerste en tweede kerstdag worden twee tot drie keer zoveel woninginbraken gepleegd dan op een gemiddelde dag in het jaar,” aldus Van der Velden. Veel mensen zijn tijdens de feestdagen bij vrienden of familie. “Dat zijn de momenten waarop woninginbrekers toeslaan. Dat verwachten we de komende feestdagen ook, nu alle coronamaatregelen eraf zijn en we weer samen een feestje kunnen vieren.”

Feestdagen

Interpolis verwacht rondom de feestdagen een verdubbeling van het aantal inbraken, aldus de InbraakBarometer. Mireille van den Boom van de Inbraakbarometer heeft wel tips. “Uiteraard moet je deuren en ramen goed sluiten zodra je van huis gaat en moet je zorgen voor voldoende verlichting in en rondom je huis. Bijvoorbeeld een lamp buiten het huis die automatisch aangaat zodra er mensen in de buurt komen. Daarnaast werkt het goed om met je buren een buurtapp te beginnen. Hierin kan je opmerkelijke gebeurtenissen in je straat of buurt melden, maar kan je bijvoorbeeld ook aangeven dat je een weekend niet thuis bent.”