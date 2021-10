Al 9 (piepjonge) mannen verdacht van moordplan op Anis B., dat vriendin Ayla Mintjes fataal werd

Vrienden, familie en buurtbewoners liepen op 30 mei een stille tocht voor Ayla Mintjes. Beeld Dingena Mol

De verdachten zijn op één na tussen de 20 en 22 jaar, één is 34 jaar. Op de achtergrond hebben de opsporingsdiensten nog meer verdachten in het vizier, zoals een vermoede moordmakelaar, maar die zijn nog niet voor betrokkenheid bij deze zaken aangeklaagd.

Van de verdachten zitten er acht vast, van één vermoede betrokkene bij het observeren van Anis B. is het voorarrest opgeheven.

Verijdelde liquidatiepoging

De rechtbank hield donderdag vier van de twintigers in de cel ‘omdat ze de schijn zwaar tegen hebben’. Tyron Z. (22) en Sereno O. (20) worden vervolgd voor een eerste vermoede poging Anis B. te liquideren. Ze zouden het op hem hebben gemunt bij de sportschool in Amsterdam-Noord waar B. via de reclassering met een enkelband was geplaatst na een gevangenisstraf vanwege het neerschieten van een rivaal.

De twee zaten in een gestolen auto met valse kentekens die al drieënhalf uur geparkeerd stond bij de sportschool. Nadat een buurvrouw in de namiddag alarm had geslagen, wilden agenten ze controleren. Dat leidde tot een achtervolging waarbij ze op de Volendammerweg op een politiewagen botsten – en een agent een waarschuwingsschot loste.

Ze hadden (automatische) vuurwapens, een bivakmuts en een jerrycan gevuld met benzine, mogelijk om de vluchtauto in brand te steken. Bij Sereno O. thuis lag een vuurwerkbom. “Als politie niet had ingegrepen, waren ze begonnen met de uitvoering van de liquidatie van Anis B.,” zei de officier van justitie.

De beide verdachten hebben al een strafblad vanwege serieus geweld. De rechtbank hoopt hun zaak op 8 december inhoudelijk te behandelen.

Spotters

De andere twee verdachten die donderdag weer op een inleidende zitting terechtstonden, zijn Levert K. (22) en Sivinho R. (21). Justitie beschouwt hen als ‘spotters’ die de gangen van Anis B. in kaart brachten en zo medeplichtig zijn aan de voorbereidingen van diens liquidatie en de moord (met automatische wapens) op Ayla Mintjes in de Maassluisstraat in Nieuw-West. Mintjes bestuurde op 16 mei toevallig de Mercedes waarin Anis B. op de bijrijdersstoel zat.

Ze zouden kort voor de dodelijke schietpartij hebben ingebroken in de parkeergarage van het appartementencomplex waar Mintjes woonde, om een peilbaken onder de Mercedes te plakken waarin ze uiteindelijk werd doodgeschoten. De daders vuurden minstens 36 kogels af.

Ook zou het duo in Diemen de zonnestudio hebben geobserveerd waar Mintjes werkte, volgens de recherche met de bedoeling haar vriend Anis B. te traceren. Bovendien zouden ze Mintjes’ auto hebben achtervolgd en haar kenteken en het adres van de ouders van Anis B. in Noord met het moordcommando hebben gedeeld.

Bij Levert K. werd bij zijn arrestatie in juni een pistool gevonden plus een groot geldbedrag dat hij zou hebben witgewassen. Bij Sivinho R. zijn een revolver en een patroonhouder gevonden.

Justitie ziet in ‘gedetailleerde’ chatberichten tussen verdachten glashelder bewijs van de onderlinge rolverdeling bij het voorbereiden van de voor Anis B. bedoelde moordaanslag.

Op 11 december is weer een inleidende zitting in hun zaak.