Al 7 jaar geen winkel: waarom staat het oude V&D-pand aan de Kalverstraat leeg?

Tussen de Kalverstraat en het Rokin zit een gapend gat: de voormalige V&D staat al jaren leeg. Waarom lukt het niet hier een huurder voor te vinden?

Oakley, Vans, C&A, Coco & Sebas, Adidas, Cotton Club en dat is nog maar een greep. In de Amsterdamse Kalverstraat zijn in het afgelopen jaar heel wat nieuwe winkels gekomen. Alleen in het staartje van de straat, richting Munttoren, zit al jaren een gapend gat: de oude V&D.

Het is deze maand zeven jaar geleden dat de redding van de warenhuisketen, die in december 2015 over de kop ging, definitief mislukte. Ook het vlaggenschip in de Kalverstraat ging in april 2016 dicht, na chaotische taferelen waarbij koopjesjagers de winkel bestormden om voor een prikkie de allerlaatste artikelen in te slaan.

Sindsdien is er niet meer geshopt in het markante winkelpand. Tot frustratie van de ondernemersvereniging van de Kalverstaat, zegt voorzitter Tineke van Alphen. “Tijdelijke leegstand gebeurt overal weleens, maar zo langdurig als bij de oude V&D niet. Het is voor de ondernemers én bezoekers niet fijn. Iedereen wil een volle straat.”

Van Alphen loopt al 26 jaar rond in de Kalverstraat, en weet nog goed hoe het was toen V&D nog wél open was. “Het trok heel veel mensen. Ook in de Kalvertoren, er recht tegenover, was het toen veel drukker.”

Mooie invulling

Onlangs was het V&D-pand eventjes open tijdens de Dutch Sustainable Fashion Week. Bezoekers konden er modeadvies krijgen en kleding laten repareren. Het effect was direct merkbaar, zegt Van Alphen. “In vier dagen kwamen er 6000 bezoekers op af. Dat krijg je, als je er iets goeds inzet. Eigenlijk willen wij de gemeente en de pandeigenaar oproepen: kom tot een mooie invulling. Zo’n pand, prachtig opgeknapt – het is toch eeuwig zonde dat het leegstaat?”

Aan het gebouw zelf kan het nauwelijks liggen: dat is na het vertrek van V&D door de Amsterdamse eigenaar IEF Capital grootscheeps verbouwd. Inez Tan van Office Winhov is een van de architecten die het pand onder handen namen. Het was een enorme klus van zo’n drie jaar, vertelt ze, waarbij het complex in tweeën werd gesplitst en de Sint Jorissteeg na 80 jaar werd heropend, zodat de slenteraar weer tussen de gebouwen door kan lopen.

Ook werd vrijwel de hele gevel vervangen, de fundering aangepakt en werd de oorspronkelijke vide teruggebracht midden in het winkelpand, waardoor de roltrappen ook daarheen verhuisden. Op de bovenste verdiepingen kwam kantoorruimte.

De verbouwing was in 2019 klaar. De kantoren werden grif ingenomen, eerst door de Deense webwinkelier Bestseller en toen die eruit was gegroeid een jaar geleden door veilingsite Catawiki. En in de weer vrijstaande winkelpanden aan de overkant van de steeg zit weer als vanouds La Place.

Niet het beste deel

Maar het winkelgedeelte (de kelder, begane grond en eerste verdieping) staat er na vier jaar nog altijd verloren bij. Volgens winkelmakelaar Etienne van Unen zit het probleem vooral in het grote oppervlak en strenge voorwaarden van de gemeente over bijvoorbeeld een horecagedeelte in de winkel. “En het staat niet in het beste deel van de Kalverstraat. Grote ketens willen richting Dam zitten. Maar het moet daar toch lukken, het is een aansprekend pand.”

Belangstelling is er zeker, blijkt uit een rondgang langs makelaars en eigenaren. Maar onder meer deals met het Japanse warenhuis Muji, een groot sportmerk, een ‘Londense leisurepartij’ die een ‘belevingswinkel’ met horeca wilde en zelfs een sportschool liepen stuk.

Volgens de vastgoedwereld zou eigenaar IEF Capital te star vasthouden aan de hoogte van de huurprijs, die na de verbouwing is vastgesteld op naar verluidt 2 miljoen euro per jaar. En dat terwijl ze de eigenaar kennen als een partij die best bereid is om deals te sluiten, in tegenstelling tot sommige andere vastgoedeigenaren.

De halsstarrigheid zou te maken hebben met de partijen achter IEF, waaronder pensioenfonds PGGM en Rabo Vastgoed. “Institutionele beleggers baseren hun zekerheid op het rendement dat ze van een belegging verwachten,” zegt een vastgoedadviseur. “Dat ligt vast in hun boeken en kan niet zomaar worden veranderd. Maar dan begrijp ik weer niet dat ze het vier jaar laten leegstaan. Mogelijk dat de verhuur van de kantoorverdiepingen boven de winkels voldoende oplevert.”

En wellicht spelen de ervaringen met V&D mee, dat in zijn nadagen hoge huurkortingen bij eigenaren als IEF bedong, die met het faillissement vervolgens alsnog het schip ingingen.

Pandemie

Xavier Noach van IEF Capital noemt dat in een reactie echter ‘klinkklare onzin’. Volgens hem is de vastgoedonderneming altijd zeer flexibel geweest tijdens de zoektocht naar een nieuwe huurder, en vinden ook zij de jarenlange leegstand frustrerend.

Volgens Noach is de coronapandemie de grote boosdoener geweest. “Tijdens de pandemie waren er geen potentiële kandidaten die een winkelruimte van deze omvang op deze locatie wilden huren. Niet alleen omdat de Amsterdamse binnenstad waarschijnlijk het zwaarst getroffen was in Nederland door het uitblijven van toeristen en lokale passanten. Daar komt bij dat potentiële kandidaten op andere locaties genoeg uitdagingen hadden om die goed draaiende te houden.”

Zo’n grote winkel openen vergt een grote investering, zegt Noach. Het pand moet nog worden afgebouwd, en er is natuurlijk ook nog een inventaris nodig, producten en budget voor marketing. Dat durfden veel winkeliers in deze onzekere tijd niet aan.

Daarnaast merkt hij op dat het beleid van de gemeente om de drukte in het centrum tegen te gaan, weleens ‘botste met geïnteresseerde kandidaten’. Toch zegt hij momenteel met meerdere partijen in gesprek te zijn en erop te vertrouwen dat er een goede invulling komt voor het winkelpand.

Zaak opsplitsen

Dat er in coronatijd geen animo voor de Kalverstraat was strookt niet met de beleving van vastgoedadviseurs. “We zijn niet bij dit pand betrokken,” zegt Robert Bleekemolen van winkelmakelaar B&O vastberaden, “anders had het nu niet leeggestaan.”

“We hebben de afgelopen anderhalf jaar meerdere winkels ondergebracht in de Kalverstraat. Maar het is natuurlijk gemakkelijker om 300 vierkante meter te vullen dan 3000. De meeste ketens die grote oppervlaktes zoeken, zoals H&M of Zara, zitten er al. Maar voor kleinere metrages is altijd belangstelling. Zo’n grote zaak opsplitsen heeft dan resultaat.”

“De meeste verhuurders passen de stand van de zeilen aan naar de wind die er waait,” zegt Gijs Bessem van winkelmakelaar KroesePaternotte. “De coronapandemie heeft ook het voordeel gehad dat huurders en verhuurders elkaar nu beter begrijpen. Verhuurders zijn bereid mee te denken. Er worden echt lagere prijzen geaccepteerd.”

Ook voor Amsterdammers

Leegstaande panden actief aanpassen, helpt ook. “Wij hebben de afgelopen tijd een aantal panden grondig gerenoveerd en voorzien van nieuwe gevels,” zegt Paul Bremmer van Kroonenberg Groep, een van de grootste winkeleigenaren in de Kalverstraat. “Die waren dankzij onze investeringen snel verhuurd.”

Pal tegenover het V&D-pand verbouwde de groep in dezelfde periode de Kalvertoren tot Kalverpassage. Die is wel grotendeels verhuurd, zegt Bremmer, onder meer aan The Sting, Hema en The North Face.

Over de overbuurman laat hij zich collegiaal niet uit, behalve dat Kroonenberg het jammer vindt dat het V&D-pand zo lang leeg staat. “Dat is voor niemand in de straat goed. De Kalverstraat is weer gezellig druk, we zien weer mensen met goedgevulde winkeltassen rondlopen. Het aanbod is verbreed, er zijn nieuwe formules gekomen. Er liggen kansen.”

Intussen dromen de ondernemers op de Kalverstraat verder van een fijne, nieuwe buur. Tineke van Alphen ziet wel een ‘circulair warenhuis’ voor zich, waar je spullen kan kopen én recyclen. “Of een kleine stadsvestiging van Ikea, zoals in het buitenland bestaat. Of een warenhuis met veel lokale, Amsterdamse producten... In elk geval iets dat niet alleen toeristen en dagjesmensen trekt, maar ook Amsterdammers. Zodat de Kalverstraat diverser wordt en aantrekkelijk voor iedereen.”

