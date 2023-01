Al 18.000 mensen willen referendum over Amsterdamse groenplannen

Eerder deze maand werd gedemonstreerd voor de Stopera voorafgaand aan een inspreekavond. Beeld Joris van Gennip

Het betekent niet dat er meteen een referendum komt, maar een eerste stap is hiermee wel gezet. De gemeente moet de handtekeningen nog controleren, bijvoorbeeld om na te gaan of de ondertekenaars wel allemaal Amsterdammer zijn. De in de eerste fase benodigde duizend geldige handtekeningen lijken hiermee in elk geval ruimschoots te zijn gehaald.

Sylvia Fennis, een van de initiatiefnemers en deel van actiegroep Red Amsterdam Noord, zegt overweldigd te zijn door het grote aantal handtekeningen. Ze ziet een referendum als ‘een laatste redmiddel’ om het groen in de stad te beschermen. Eerder deze maand was al een extra inspraakavond georganiseerd, waar zo’n honderd bezorgde Amsterdammers op afkwamen. De commissievergadering de dag erna kon de onrust echter niet wegnemen.

Met andere bewonersgroepen en natuurorganisaties riep Fennis daarom de afgelopen dagen Amsterdammers op hun handtekening te zetten voor een referendum. “Wij zijn anders bang dat volgende week de gemeenteraad echt een verkeerde afslag neemt.”

Geitenpaadje

De angst draait om de nieuwe plannen voor de Hoofdgroenstructuur, waarin staat aangegeven hoe het groen in de stad beschermd wordt tegen verharding of bebouwing. De plannen worden hartstochtelijk verdedigd door coalitiepartijen PvdA, GroenLinks en D66 en wethouder Reinier van Dantzig (Ruimtelijke Ordening), die erop wijzen dat in deze plannen het oppervlakte beschermd groen flink wordt uitgebreid.

Volgens critici als Sylvia Fennis is er echter ‘een geitenpaadje’ in opgenomen, waardoor weliswaar het beschermd groen toeneemt, maar tegelijkertijd woningbouw op veel plekken in de stad alsnog voorrang kan krijgen. ‘Het nieuwe ‘Beleidskader Hoofdgroenstructuur’ dat de wethouder wil invoeren, zet de deur verder open naar bouw in de voorheen beschermde stadsnatuur,’ schreven ze deze week in hun oproep tot een referendum.

De referendumcommissie van de gemeente zal volgende week, als de geldigheid van de handtekeningen is gecontroleerd, een advies geven aan de raad over de volksraadpleging. Dan is de gemeenteraad aan zet: die kan het referendum toestaan óf een alternatief voorstel doen aan de organisatie.

Mocht de raad instemmen, dan krijgt de organisatie tien weken om nog een keer 10.000 handtekeningen op te halen in de stad. Het betekent ook dat de geplande besluitvorming over de plannen in de raad op pauze wordt gezet.

