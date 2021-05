Al 13.000 euro opgehaald voor uitvaart slachtoffer steekpartij De Pijp Roy Titawanno

Op de plaats waar Roy Titawanno werd doodgestoken worden bloemen neergelegd. Beeld ANP

De dader, een 29-jarige man uit Amstelveen, werd die avond aangehouden en wordt dinsdagmiddag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Hij zat in volledige beperking, en blijft langer in de cel. De rechter-commissaris heeft beslist dat hij zeker twee weken langer vast blijft zitten, meldt het Openbaar Ministerie. Over de toedracht van het incident is nog niets bekendgemaakt.

De crowdfundingsactie is aangemeld op de site Getfunded. ‘Onze vader, neef, opa is afgelopen vrijdag 21 mei neergestoken en dodelijk slachtoffer geworden door een verwarde persoon in de Amsterdamse buurt De Pijp,’ staat op de pagina te lezen. ‘Hij is slachtoffer geworden van zinloos geweld, helaas.’

Op de Getfundedpagina legt de familie uit dat Titawanno niet verzekerd was voor een uitvaart. ‘Hierdoor komen alle kosten voor zijn broeders en zusters.’ Op de pagina zijn ook foto’s te zien met bloemen die nu op de plek liggen waar Titawanno vrijdagavond overleed.

Het gevraagde verdrag – 10.000 euro – is al opgehaald; dinsdagochtend rond 13.00 uur stond de teller al op ruim 13.000 euro.

De overige vier slachtoffers, die tussen de 21 en 28 jaar zijn, zijn inmiddels buiten levensgevaar.