Akzo klimt op lager Damrak

De zorgen over de Italiaanse begrotingsplannen en het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China drukten het beurssentiment. Op het Damrak stond AkzoNobel in de schijnwerpers na een extra uitkering aan aandeelhouders.



De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,6 procent in de min op 549,43 punten. De MidKap zakte 0,4 procent tot 789,71 punten. De beursgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs leverden tot 0,9 procent in.



Verkoop

AkzoNobel won 0,8 procent bij de hoofdfondsen. De verfreus kondigde aan 5,5 miljard euro extra uit te keren aan aandeelhouders, nu de verkoop van de tak Specialty Chemicals is afgerond. De uitkering zal plaatsvinden via onder meer een speciaal dividend in contanten. Ook zal Akzo eigen aandelen gaan inkopen. De 5,5 miljard euro komt bovenop een eerdere uitbetaling van in totaal 1 miljard euro aan speciaal dividend.



Shell won 0,4 procent. De olie- en gasreus is akkoord gegaan met de investering in een enorm lng-project (vloeibaar gemaakt aardgas) in Canada.



Zorgtechnologiebedrijf Philips kampte met een adviesverlaging door Credit Suisse en was de grootste daler in de AEX met een verlies van 2,2 procent.



Unilever verloor 1 procent na een adviesverlaging door Jefferies. Daarnaast liet vermogensbeheerder Schroders weten zich te voegen bij de groep aandeelhouders die zich tegen de volledige verhuizing van het hoofdkantoor van het levensmiddelenconcern naar Nederland keert.