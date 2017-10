Akzo en ASML verliezers op Damrak

Verf- en chemieconcern Akzo gaf beleggers een winstalarm. Chipmachinefabrikant ASML bood eveneens een kijkje in de boeken en wist daarbij niet te overtuigen.



Beleggers in Europa waren verder positief gestemd en verwerkten ook resultaten van andere grote Europese bedrijven. De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,2 procent hoger op 547,68 punten. De MidKap won 0,4 procent tot 834,31 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 0,4 procent.



AkzoNobel leverde in de AEX 1,8 procent in, de beurswaarde van ASML zakte zelfs met 2,3 procent. Bij Akzo speelde mee dat het bedrijf in september ook al negatiever was geworden over het resultaat. ASML heeft weliswaar opnieuw een sterk kwartaal achter de rug, maar loopt qua capaciteit volgens analisten wel tegen zijn grenzen aan.



Ook Gemalto ging, zonder duidelijke reden, stevig omlaag in de Amsterdamse hoofdindex. De digitale beveiliger eindigde met een min van bijna 2,3 procent.

Een opvallende daler in Londen was luchtvaartmaatschappij FlyBe die een kleine 21 procent kelderde. De winst van de budgetvlieger stond onder druk door hoger dan verwachte onderhoudskosten.



Reckitt Benckiser verloor daarnaast 2,5 procent. De Britse producent van medicatie, schoonmaakmiddelen en drogisterijartikelen laat zijn verwachting voor een omzetgroei in 2017 los. Het bedrijf kampt met uitdagende marktomstandigheden en de nasleep van een cyberaanval die leidde tot productieverstoringen.



In Frankfurt zette Zalando een stap van bijna 4 procent terug. De onlinesretailer teerde in het afgelopen kwartaal flink in op de winstgevendheid.



In Madrid schoot de koers van Abertis Infraestructuras juist 7 procent omhoog. Bouwconcern ACS (plus 5 procent) heeft een bod uitgebracht van bijna 22 miljard euro op de tolweguitbater. Daarmee werd een eerder overnamevoorstel door het Italiaanse Atlantia (min 1 procent) ter waarde van dik 16 miljard euro flink overtroefd.



De euro stond op 1,1774 dollar, tegen 1,1754 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd een fractie duurder op 51,90 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent meer op 57,95 dollar per vat.