Akzo en Arcadis in trek op Damrak

Beleggers namen wel wat gas terug na de sterke koerswinsten een dag eerder. Verder werd uitgekeken naar de bijeenkomst van centrale bankiers in het Amerikaanse Jackson Hole op donderdag.



De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de vroege handel 0,1 procent hoger op 522,45 punten. De MidKap klom ook 0,1 procent, tot 794,46 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,2 procent.



Air France-KLM

In de MidKap prijkte Arcadis bovenaan met een winst van ruim 4 procent. Het advies- en ingenieursbureau heeft een klus binnengehaald in de Amerikaanse stad Norfolk. Met de opdracht is een bedrag van 11,6 miljoen dollar, zo'n 9,9 miljoen euro, gemoeid.



Verzekeraar ASR won 1 procent en luchtvaartcombinatie Air France-KLM noteerde een fractie hoger. Beide aandelen worden per 18 september opgenomen in de Stoxx Europe 600 Index.



Verlichtingsbedrijf Philips Lighting was de grootste daler bij de middelgrote bedrijven met een min van 0,9 procent, na tegenvallende resultaten van de Amerikaanse branchegenoot Cree. In de AEX sloot baggeraar Boskalis de rij met een verlies van 1,1 procent.



WPP

AkzoNobel voerde de stijgers in de AEX aan met een winst van 1 procent. Volgens De Telegraaf is de chemietak van het concern in het vizier van vijf private equity-partijen. Akzo wil zijn chemiedivisie afstoten om extra waarde te creëren voor aandeelhouders.



In Londen kelderde WPP 11,5 procent. Het grootste reclamebedrijf ter wereld verlaagde zijn omzetverwachting voor het hele jaar na tegenvallende resultaten in de eerste jaarhelft.



De euro was 1,1770 dollar waard, tegen 1,1766 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent minder op 47,61 dollar. Brentolie werd 0,5 procent goedkoper op 51,63 dollar per vat.