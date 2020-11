Akwasi thuis lastiggevallen door Zwarte Pieten

Akwasi. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Op een filmpje dat verspreid is op Twitter door een pro-Zwarte Piet-actiegroep, is te zien dat twee mannen, verkleed als Zwarte Piet, aanbellen bij de privéwoning van Akwasi. Omwonenden bemoeien zich met de situatie en manen de mannen om weg te gaan, maar die geven daar geen gehoor aan. Integendeel: ‘bemoei je er niet mee', zegt de filmer.

Het filmpje leidt tot verontwaardiging op sociale media. Jesse Klaver, fractievoorzitter van GroenLinks, noemt het ‘pure intimidatie'. Columnist en schrijver Özcan Akyol noemt de mannen ‘ongelooflijke losers’.

Het filmpje doet ook denken aan het incident rondom D66-leider Rob Jetten die ongevraagd werd opgezocht door vijf boeren. Jetten had het coronavirus onder de leden, waarop de boeren op zijn privéadres aanbelden om een voedselpakket aan te bieden – overigens met vlees, terwijl Jetten vegetariër is.

Strafbaar

Akwasi is al langere tijd een omstreden figuur, sinds hij op 1 juni op de Black Lives Matter-demonstratie op de Dam een speech hield die door sommigen werd geïnterpreteerd als oproep tot geweld. Korte tijd later werd bekend dat de rapper jaren geleden Zwarte Piet en Sinterklaas bedreigde op zijn Twitteraccount. Hoewel het OM zijn uitspraken wel strafbaar verklaarde, wordt hij niet vervolgd. Het gerechtshof gaat nu beoordelen of die beslissing van het OM terecht is.

De rapper en dichter is intussen bezig met het oprichten van omroep Zwart. Ook een hoop Amsterdamse bedrijven zijn daaraan verbonden, zoals Paradiso, de Melkweg, kledingmerk Patta, chocolademerk Tony’s Chocolonely en muzieklabel Top Notch. Voor zijn inspanningen tegen racisme ontving hij in september een award van radiozender FunX.

Akwasi heeft intussen indirect gereageerd op de ophef. ‘Oh wow, ben ik alweer trending? Bewijst maar al te goed waarom omroep Zwart nodig is’, schrijft hij.