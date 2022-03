Akram M. belde in een maand 31 keer naar joods restaurant HaCarmel: ‘Ik zag het als een spel’

Schade aan de ruit van restaurant HaCarmel, dat eerder te maken kreeg met bedreiging en vernieling. Beeld anp

Akram M. (18) liet dinsdag voor de Amsterdamse rechter verstek gaan. De Arnhemmer wordt ervan verdacht dat hij in juni vorig jaar onder meer joods restaurant HaCarmel opbelde en vervolgens bedreigde. Zo zei hij dat ‘joden vergast moeten worden’ en dreigde hij met het in brand steken van de zaak. Ook sprak hij over ‘kankerjoden’ en zei hij dat ‘alle joden zijn vergast in wereldoorlog twee’.

De officier van justitie sprak dinsdag van een onmiskenbaar antisemitisch karakter in zijn daden. “De slachtoffers zien dit niet als een op zichzelf staand geval, maar als onderdeel van een tweeduizend jaar oude traditie van de stille Jodenvervolging.” Hij eiste honderd uur werkstraf, waarvan twintig uur voorwaardelijk.

Filmpje van PowNews

Op 6 juni 2021 opende HaCarmel, gevestigd aan de Amstelveenseweg in Zuid, na de coronalockdown. Door een anoniem nummer werd bijna die hele maand gebeld, waarbij bedreigingen en beledigingen werden geuit. De laatste keer werd er wel met een zichtbaar nummer gebeld.

Nadat de politie onderzoek deed naar dit nummer, bleek het geregistreerd te zijn op naam van de moeder van Akram M. Er werd daarmee 31 keer gebeld naar restaurant HaCarmel. Ook belde de verdachte meermaals naar Meat Me Kosher en Golan Lunchroom aan de Kastelenstraat in Zuid. De restauranthouder van Golan zei tegen de politie niet bedreigd te zijn.

De moeder van M. was geschrokken door de voorvallen toen ze ervan hoorde, te meer daar de familie een goede joodse vriend zou hebben die in Jeruzalem woont.

M. zei tegen de politie dat hij naar de joodse restaurants heeft gebeld, al zegt hij zich niet te herinneren hoe vaak of wanneer precies. Hij zou Sami Bar-on van een filmpje van PowNews herkend hebben en meende dat hij ‘agressief en irritant’ reageerde op een vernieling van de zaak.

Vrouwenstem opzetten

‘Ik heb op een gegeven moment een vrouwenstem opgezet en gedaan alsof ik Eva Braun was,’ zei M. in een eerdere verklaring. Ook heeft hij op een gegeven moment de restauranthouder in het Marokkaans uitgescholden voor ‘geitenneuker’. Hij zegt met vrienden aangeschoten te zijn geweest ten tijde van de telefoontjes. ‘Ik zag het als een spel waarin ik mij te veel heb laten gaan.’

In de periode dat M. belde, was hij gezakt voor zijn havo-eindexamen en sprak hij zijn vrienden weinig door de lockdown. Hij kwam daarentegen in contact met een oude vriendengroep van voetbal, met wie hij veel dronk en blowde. Volgens een rapport van de Reclassering was hij somber en impulsief, maar zou hij ‘niet vanuit een antisemitische ideologie hebben gehandeld’.

De rechter en officier van justitie waren het met dat laatste dinsdag oneens. “Dit kan bijna niet waar zijn,” zei de officier.

‘Absurde veiligheidsmaatregelen’

HaCarmel, waarvan de eigenaar vorige week woensdag overleed, werd de afgelopen twee jaar regelmatig geplaagd door incidenten. De zaak is diverse malen beklad. In januari 2020 werd er een nepbom aangetroffen, en in mei van dat jaar werd er een poging tot brandstichting gedaan, waarvoor uiteindelijk Saleh A. veroordeeld is tot een celstraf van een jaar met tbs.

Daniel Bar-on stond tijdens de zitting stil bij de afwezigheid van zijn vader. “Mijn vader was een binnenvetter, hij was een maler. Hij was werkelijk van begin tot eind elke dag op de zaak.” De constante bedreiging van het restaurant leidde tot stress, zei hij. “Het enige wat hij wilde, was werken. Ik denk dat wij het enige restaurant in Nederland zijn dat zo vaak een rechtbank van binnen heeft moeten zien.”

Advocaat Herman Loonstein verwees ook naar de herdenking van Sami Bar-on afgelopen zondag. “Het is nodig geweest om absurde extra beveiligingsmaatregelen te nemen, ook om de gasten te beschermen.”

De uitspraak volgt op 5 april.