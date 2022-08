Akram el Idrissi was mogelijk niet het doelwit van schutter die hem doodde in Rivierenbuurt

Akram el Idrissi werd op 23 maart 2022 doodgeschoten in de Hunzestraat in de Rivierenbuurt. Beeld Jakob van Vliet

Akram el Idrissi stond op de avond van 23 maart even na 19.00 uur met vrienden bij een bankje naast de tennisbanen aan de Hunzestraat. De schutter kwam volgens getuigen aanrennen en schoot vanaf ongeveer 20 meter op de jonge mannen. Van die een afstand is het voor ongeoefenden zeer moeilijk richten. El Idrissi werd dodelijk geraakt.

Een 22-jarige vriend van El Idrissi, wiens naam we uit veiligheidsoverwegingen weglaten, vermoedt dat hijzelf het doelwit van de schietpartij was. Dat blijkt uit het dinsdag uitgesproken vonnis in een strafzaak tegen hem.

Hij is een bekende uit het circuit van jonge criminelen uit onder meer De Pijp en was bijvoorbeeld goed bevriend met een crimineel die in 2020 in de oostelijke binnenstad werd doodgeschoten. Zelf is hij lang geleden veroordeeld voor een wapendelict.

Geen reclassering

Zijn vermoeden strookt met een tip die het Team Criminele Inlichtingen (TCI) van de recherche kreeg. Daarin werd hij genoemd als ‘het beoogde slachtoffer van de schietpartij in Amsterdam-Zuid’ dat ‘zich inmiddels heeft bewapend’. Hij is over die informatie gewaarschuwd.

Op 20 april viel de politie op basis van die tip zijn huis binnen en vond daar een revolver met munitie. Hij bekende dat die van hem waren.

Voor dat wapenbezit eiste de officier van justitie op 26 juli 9 maanden cel, waarvan 3 maanden voorwaardelijk. Zijn advocaat voerde aan dat de inval onrechtmatig was. In het geval de rechtbank zijn standpunt zou verwerpen, vroeg hij de rechters er bij een veroordeling rekening mee te houden dat hij het wapen had uit angst vanwege het doodschieten van El Idrissi.

De rechtbank veroordeelde hem tot 4 maanden cel. Saillant detail: de reclassering ‘ziet geen mogelijkheid’ de verdachte te begeleiden ‘vanwege de vermeende veiligheidsrisico’s’, aldus het vonnis.

De strafzaak tegen de in juni gearresteerde verdachte (18) van het doodschieten van Akram el Idrissi loopt nog. Hij moet nog onderzocht worden, ook vanwege het vermoeden dat hij vanwege een stoornis snel tot (vuurwapen)geweld overgaat.