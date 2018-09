Akkoord over politie-cao: acties van de baan

De politievakbonden zijn er volgens betrouwbare bronnen na maanden onderhandelen uit met het ministerie van Justitie en de korpschef. De voor dit weekend aangekondigde acties zijn opgeschort, meldt het actiecentrum van de bonden.



Volgens een woordvoerder wordt het onderhandelingsresultaat de komende tijd voorgelegd aan de vakbondsleden in het land. Als zij instemmen met het resultaat, dan is er een nieuwe cao.



Vrijdagochtend meldde ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp dat er nog twee punten waren die moesten worden opgelost in het cao-conflict. Het ging om de mogelijkheid voor oudere collega's om eerder uit te treden en de verbetering van de capaciteit bij de opsporing.



Voetbalwedstrijden

De afgelopen dagen is er intensief overleg geweest tussen de partijen. De politie had in het cao-conflict gedreigd met een grote actie tot en met zondag, waarbij alleen bij echte nood nog zou worden uitgerukt.



Het ministerie vond dit protest 'onacceptabele risico's voor de openbare orde en veiligheid' opleveren en probeerde het via de rechter te verbieden. Dat geding zou vrijdagmiddag dienen.



De acties hadden effect kunnen hebben op evenementen dit weekend, waaronder enkele voetbalwedstrijden.



Gewoon gevoetbald

De voetbalbond KNVB is blij dat de aangekondigde staking van de politie is opgeschort. Het betekent dat alle wedstrijden in de eredivisie en eerste divisie kunnen doorgaan. "We zijn voor de fans en clubs blij dat er gewoon gevoetbald kan worden," meldt de KNVB.



De politie had aangekondigd komend weekeinde te gaan staken, omdat de vakbonden maar geen akkoord konden bereiken met het ministerie van Justitie over een nieuwe cao. Zonder inzet van agenten zouden de nodige wedstrijden in het betaalde voetbal mogelijk niet door kunnen gaan.



Zo stond een vraagteken achter de eredivisiewedstrijd van zondag in Alkmaar tussen AZ en Feyenoord en dreigden ook wat duels uit de Keuken Kampioen Divisie uitgesteld te moeten worden. Voor de andere acht wedstrijden in de eredivisie hadden de thuisspelende clubs wel al toestemming gekregen van de burgemeester in hun stad om toch te voetballen.



Ajax tegen FC Groningen

"Door de clubs, gemeentes, supporters en de politie is de afgelopen dagen ontzettend hard gewerkt aan alternatieven om in deze situatie toch te kunnen spelen," zegt Jan Bluyssen, manager competitiezaken bij de KNVB. "Gelukkig blijken deze nu niet nodig te zijn, maar deze samenwerking stemt ons sowieso heel optimistisch.''



Koploper PSV, dat na vier wedstrijden de maximale score van twaalf punten heeft, trapt de vijfde speelronde zaterdagavond in Den Haag af tegen ADO. Ajax ontvangt FC Groningen. Met AZ en Feyenoord staan de nummers vier en drie van de ranglijst tegenover elkaar.



