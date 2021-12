Akkoord over Havenstraatterrein: nieuwe woningen, maar de Museumtram blijft

De Museumtram moet een flink deel van de huidige gebruiksruimte inleveren. Beeld Nina Schollaardt

“Verzet loont,” zegt Balt Korthals Altes. “En juridische kennis eveneens.” Het voormalige bestuurslid van de Museumtram voerde verschillende juridische procedures tegen de gemeente over het voortbestaan van de Museumtram. Korthals Altes, jurist uit een juristenfamilie, is opgelucht dat de strijd na bijna tien jaar voorbij is. “Het moet geen dagelijkse kost worden.”

De gepensioneerde belastinginspecteur is tamelijk tevreden met het resultaat. “Vier jaar geleden wilde de gemeente de Museumtram helemaal weg hebben van de Havenstraat,” zegt Korthals Altes. “Nu houden we onze eigen plek.” Korthals Altes beschouwt de Museumtramlijn als een levenswerk.

De Museumtram – een organisatie van 120 vrijwilligers die historische trams opknapt, tentoonstelt en aanbiedt voor ritjes – moet wel een flink deel van de huidige gebruiksruimte inleveren. Van de 2500 vierkante meter blijven er 1400 over. Voor 20 van de 45 trams die er nu staan, moet een andere plek worden gevonden.

Van rafelrand naar woningbouw

De gemeente heeft het Havenstraatterrein – een stedelijke rafelrand achter het Haarlemmermeerstation, dicht bij het Vondelpark – aangewezen voor woningbouw, bedrijfsruimtes en een basisschool. Er moeten vijfhonderd woningen verrijzen, waarvan de helft in het middenhuursegment. Volgend jaar schrijft de gemeente een aanbestedingsprocedure uit. In 2024 moet de bouw beginnen en in 2026 zouden de eerste bewoners er moeten neerstrijken.

Niet alleen de bouw zelf is tijdrovend, ook het reinigen van de grond is naar verwachting een langdurige klus. Het Havenstraatterrein was in het verleden in gebruik als goederenstation en opslaggebied voor steenkolen. Milieueisen waren er destijds niet of nauwelijks, waardoor schadelijke stoffen vaak in de bodem terechtkwamen.

1 miljoen aan externe kosten

Sebastiaan Capel, stadsdeelvoorzitter van Zuid, heeft zich jarenlang ingespannen voor woningbouw op het Havenstraatterrein. Naast doorzettingsvermogen kostte dat ook geld. De gemeente schat in dat er tot dusverre een miljoen euro is uitgegeven aan externe kosten. Die gingen op aan bijvoorbeeld juridische procedures, stedenbouwkundige plannen en haalbaarheidsonderzoek.

D66’er Capel is content met het resultaat. “Hiermee zetten we een grote stap naar een woonwijk op deze plek, met veel ruimte voor middenhuur, bedrijvigheid en de tramloods. Dit nieuwe gebied is een aanwinst voor dit deel van Zuid. Mijn waardering gaat uit naar de inzet van de vrijwilligers van de organisaties in dit complexe dossier.”