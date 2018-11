Akkoord over cao vroegere chemietak AzkoNobel

Daarmee komt een einde aan de stakingen bij het bedrijf. De leden stemmen later deze maand over het onderhandelingsresultaat.



De circa 2500 Nederlandse werknemers van Nouryon krijgen er volgens het akkoord in tweeënhalf jaar 7,5 procent meer loon bij. Daarnaast krijgen ze eenmalig 3000 euro bijgestort.



Nouryon heeft verder toegezegd dat een werkgroep onderzoek gaat doen naar pensioenen, een van de heetste hangijzers bij zowel AkzoNobel als zijn voormalige chemiedivisie. Vakbonden beklagen zich al langer over gaten in de oudedagsvoorziening voor medewerkers, die zouden zijn ontstaan doordat er jarenlang niet is geïndexeerd.



Afgesplitst bedrijf

"Voor de medewerkers is het belangrijk dat Nouryon nu eindelijk onderkent dat er überhaupt een probleem bestaat rond het pensioenfonds van AkzoNobel," stelt FNV.



AkzoNobel rondde dit najaar de verkoop van zijn chemietak aan de Amerikaanse investeerder Carlyle af. Het afgesplitste bedrijf opereert sinds kort onder de naam Nouryon.



Voor de ongeveer 2200 medewerkers die niet meegingen naar Nouryon en nog werken bij AkzoNobel zijn vooralsnog geen cao-afspraken gemaakt. Wel legde het bedrijf volgens FNV eerder deze week een hernieuwd eindbod neer.