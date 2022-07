Ajaxsupporter (23) heeft spijt van afsteken vuurwerkbom: ‘Ik wilde geen agenten vermoorden’

Advocaat van Ajaxsupporter Sohaib L.: ‘Poging tot moord ... kom op. Mijn cliënt is niet naar de Arena gegaan om agenten van het leven te beroven.’ Beeld ANP / ANP

De verdachte legde zijn bekentenis af tijdens een voorbereidende zitting in zijn strafzaak bij de rechtbank in Amsterdam, waar bleek dat justitie hem voorlopig poging tot moord ten laste legt.

“Ik heb veel spijt,” zei Ajaxsupporter Sohaib L. dinsdag tegen de rechtbank. “Ik heb niet nagedacht. Ik heb nooit de intentie gehad om iemand pijn te doen, laat staan agenten te vermoorden. Ik heb me laten meeslepen, het gebeurde in the heat of the moment.” Tegen de rechters zei hij dat hij het explosief bij het stadion in zijn handen gedrukt had gekregen. “Ik had geen idee dat het om zulk zwaar vuurwerk ging.”

Het incident met de vuurwerkbom, vastgelegd op camerabeelden, vond plaats rond het duel van Ajax met Benfica in de strijd om de Champions League. Voorafgaand aan de wedstrijd ontstonden ongeregeldheden, na een sfeeractie bij station Bijlmer. Bij ingang H aan de zuidkant van de Arena werd een nooddeur opengebroken en de vuurwerkbom werd volgens de aanklager ‘in een kleine, drukke ruimte’ tot ontploffing gebracht. “Een levensgevaarlijke actie,” zei hij. “De aanwezigen hebben gevreesd voor hun leven.”

Volstrekt verwerpelijk

De advocaat van L. noemde de actie van zijn cliënt ‘volstrekt verwerpelijk’ en zei het logisch te vinden dat het Openbaar Ministerie (OM) ‘de betrokken raddraaiers hard wil aanpakken’, maar vond wel dat de zaak in het juiste perspectief moet worden gezien. “Poging tot moord... kom op. Mijn cliënt is niet naar de Arena gegaan om agenten van het leven te beroven. Het vuurwerk is niet naar binnen gegooid, maar over de grond naar binnen geschoven. De afstand tot de aanwezigen was zeker 2 tot 3 meter. Ik wil niets bagatelliseren, maar er is niemand gewond geraakt.”

Hij vroeg vrijlating uit voorarrest voor L., die vanwege zijn betrokkenheid bij de ongeregeldheden van Ajax al een stadionverbod van 7,5 jaar kreeg. Zijn verzoek stuitte op hevig verzet van het OM. Dat gaf opdracht voor extra forensisch onderzoek naar het gevaar dat de gebruikte vuurwerkbom in die specifieke ruimte van het stadion opleverde. De rapportage daarover wordt eind augustus verwacht.

De rechtbank hoopt de zaak in de tweede helft van september inhoudelijk te behandelen. L. blijft voorlopig vastzitten.