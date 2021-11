Ajaxfan Koen vangt schoen Tadic in Dortmund, maar wordt even later beroofd

Koen de Heer in het Dortmundstadion met de schoen van Tadic. Buiten het stadion werd de schoen hardhandig afgepakt. Beeld Privéfoto

“Een dramatisch verhaal,” noemt De Heer het aan de telefoon. Al jarenlang keek hij ernaar uit om een keer naar een uitwedstrijd te gaan. “Al vond ik het wel spannend, het uitvak ziet er altijd behoorlijk heftig uit. En als je dan in de krant leest dat bijvoorbeeld de supporters van Feyenoord voor een uitwedstrijd bijeengedreven worden, denk je wel even na voordat je gaat.”

De Heer bedacht een tussenoplossing en kocht voor de wedstrijd van Ajax in Dortmund kaartjes voor het thuisvak. Hij trok gele kleren aan, zoals de thuissupporters van Borussia Dortmund het graag zien, en probeerde vooral niet op te vallen. Gedurende de wedstrijd bleek het allemaal reuze mee te vallen, vertelt hij. “We konden juichen bij doelpunten van Ajax en kregen zelfs felicitaties van Dortmundsupporters. Heel sportief allemaal.”

Vlak onder het uitvak

Als na de wedstrijd de Ajaxspelers de meegereisde fans komen bedanken, moet het mooiste moment voor hem nog komen. De Heer, in het dagelijks leven hematoloog, zit op de eerste ring vlak onder het uitvak en kan de spelers goed zien. Wanneer aanvoerder Tadic zijn wedstrijdkleding de tribunes in gooit, vangt De Heer de linkerschoen.

Hij moet meteen aan zijn zoontje denken, vertelt De Heer. “Ik was twee weken eerder met hem naar de thuiswedstrijd geweest en hij vond het geweldig. Voor hem ving ik die schoen, dacht ik nog.”

Aan het eind van het filmpje is te zien hoe De Heer de schoen vangt.

Eenmaal buiten gaat het mis. Op het moment dat De Heer de schoen onder zijn shirt wil stoppen, wordt hij aangevallen door drie Ajaxsupporters. “Heel lomp. Ik wilde er helemaal niet om gaan vechten, maar omdat de veter om mijn vinger zat moesten ze er met zijn drietjes aan trekken en ontstond een schermutseling.”

Dortmundsupporters zien het gebeuren en denken dat hij een van hun is. Ze proberen hem te helpen. Ook zijn vriend Pawel vliegt erop af. “Ik was verbaasd wat een geweldsspiraal het veroorzaakte. En gauw kwamen er meer Ajaxsupporters die ‘joden, joden’, riepen. Nadat ze de schoen veroverd hadden, zijn we weggelopen,” vertelt De Heer. “Het is toch niet leuk als je zo je club wil aanmoedigen. Dit zijn geen supporters, ze verpestten een werkelijk prachtige avond.”

Winnende schoen

Wat resteert is een foto van een dolblije De Heer met de schoen van Tadic in zijn hand – nota bene de schoen waarmee de aanvoerder Ajax in de tweede helft op gelijke hoogte had gebracht. Via andere supporters probeerde De Heer er later nog achter te komen wie de schoen had, maar tevergeefs. Nu hoopt hij de schoen alsnog terug te krijgen door zijn verhaal te doen. “Maar ik ben bang dat het lastig wordt.”