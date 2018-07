Ajax weet ook laatste oefenduels niet te winnen

Walsall FC, dat uitkomt op het derde niveau in Engeland, was met 2-0 te sterk voor de Amsterdammers. Ajax speelde niet met het sterkste team.



Eerder op de dag trad een andere deel van de selectie aan tegen het naar de Premier League gepromoveerde Wolverhampton Wanderers. Die wedstrijd eindigde in 1-1.



Tegen Walsall had nieuweling Zakaria Labyad een basisplaats, net als onder anderen Siem de Jong (aanvoerder) en Kasper Dolberg. Spits Andy Cook nam beide doelpunten van Walsall voor zijn rekening.



Rentree Daley Blind

In het duel met Wolverhampton maakte Daley Blind aan het begin van de tweede helft zijn rentree bij Ajax. De international kwam deze week over van Manchester United. Blind verving Frenkie de Jong, die samen met Matthijs de Ligt het centrale verdedigingsduo vormde. De defensie van Ajax bestond verder uit doelman André Onana, Rasmus Kristensen en Nicolás Tagliafico.



Noussair Mazraoui, Carel Eiting en Van de Beek vormden de middenlinie. Voorin was er plek voor David Neres, Klaas-Jan Huntelaar en Noa Lang.



Ajax kwam kort voor rust op voorsprong via Donny van de Beek, die scoorde op aangeven van Lang. Wolverhampton maakte een kwartier voor tijd gelijk via Ruben Neves. De Portugese middenvelder benutte een strafschop.



Voorbereiding Champions League

Hakim Ziyech, Lasse Schöne, Maximilian Wöber en Daley Sinkgraven ontbraken wegens lichte klachten in de selectie van Ajax.



In de voorbereiding op het seizoen behaalde Ajax op de wat sterkere tegenstanders geen overwinning. De duels met Anderlecht (1-3), het Deense FC Nordsjælland (1-3) en Walsall (0-2) gingen verloren. De confrontatie met FCSB uit Boekarest eindigde onbeslist: 1-1.



Ajax speelt woensdag in de tweede voorronde van de Champions League tegen Sturm Graz. Een week later is de return in Oostenrijk. Zaterdag 11 augustus is de eerste competitiewedstrijd voor het team van trainer Erik ten Hag, thuis tegen Heracles.