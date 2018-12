Ajax verhuurt Sierhuis aan FC Groningen, Cassierra keert terug

Sierhuis heeft nog een contract bij Ajax tot en met 30 juni 2021, maar de Noorderlingen bedongen een optie tot koop.



Mocht Sierhuis in de smaak vallen, kan hij na zijn huurperiode een vierjarig contract tekenen bij FC Groningen. "Sierhuis is een zeer interessante spits", zegt manager technische zaken Ron Jans. "Zijn grootste kwaliteit is scoren. Dat heeft hij bij Ajax in de gehele opleiding gedaan en nu ook weer bij Jong Ajax."



Jeugdopleiding

De 20-jarige spits speelt sinds 2009 in de jeugdopleiding van Ajax. Op 25 juli 2018 maakte hij zijn debuut in het eerste elftal, tijdens de Champions League kwalificatiewedstrijd tegen Sturm Graz (2-0). Tot nu toe speelde hij drie officiële wedstrijden in Ajax 1.



Sierhuis speelde tot nu toe 41 officiële wedstrijden in Jong Ajax, hij maakte daarin 22 doelpunten. Met Jong Ajax werd hij in het seizoen 2017/2018 kampioen van de Jupiler League.



Cassierra werd voor het gehele seizoen 2018-2019 verhuurd aan FC Groningen, maar kon geen indruk maken. Hij keert daarom weer terug naar Ajax. Ook zijn contract loopt tot en met de zomer van 2021.



Cassierra kwam in 2016 over van Deportivo Cali, maar kon bij Ajax geen basisplaats veroveren. Vorig seizoen werd hij topscorer van Jong Ajax.