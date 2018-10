Ajax treft São Paulo en Flamengo in Florida

De Amsterdamse ploeg begint op 10 januari tegen Flamengo. Twee dagen later wacht São Paulo.



Ajax, dat voor de eerste keer deelneemt aan de Florida Cup, verblijft van 5 tot en met 12 januari in Orlando. Naast Ajax, Flamengo en São Paulo doet ook de Duitse club Eintracht Frankfurt mee.



Bekendheid verwerven

São Paulo is de vroegere club van de Braziliaanse Ajacied David Neres. De vleugelspeler kwam in de winterstop van het seizoen 2016-2017 naar Ajax.



De vijfde editie van de Florida Cup wordt live uitgezonden in meer dan 120 landen. Voor Ajax past het toernooi in de plannen om ook in de Verenigde Staten meer bekendheid te verwerven. Ajax sloot het afgelopen seizoen al samenwerkingsverbanden in China, Japan en Australië.