Ajax-supporters weer naar huis na demonstratie

Internationaal Strafhof

De politie besloot daarop de ADO-fans enige tijd vast te houden op het Malieveld, terwijl de bussen uitweken naar het Strafhof. Kort daarna werd duidelijk dat de Ajax-fans daar zouden blijven voor de demonstratie, aangezien hun veiligheid op het Malieveld niet gegarandeerd kon worden.



"Jammer dat we niet op het Malieveld staan, maar gezien de situatie is dat niet mogelijk," zegt Jacob Bernard, voorzitter van de supportersvereniging ADCA. "Ons doel is om duidelijk te maken dat we met uit- en thuissupporters willen spelen. Als we nu naar het Malieveld zouden gaan, dan gooien we onze eigen ruiten in."



Volgens de gemeente is het Strafhof 'eveneens een veelgebruikte demonstratielocatie in Den Haag' en is 'het grondrecht om te kunnen demonstreren gewaarborgd'.



Op het Malieveld is een ADO-supporter aangehouden.



