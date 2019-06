Ajax slaat grote slag in machtsstrijd Johan Cruijff Arena

Voor het EK voetbal van volgend jaar, dat onder meer in Nederland wordt gespeeld, betalen skyboxhouders in de Johan Cruijff Arena 14.500 euro per wedstrijd. Beeld ANP

De verhoudingen tussen Ajax als bespeler van de Johan Cruijff Arena en het stadion zijn de afgelopen twee jaar zwaar beproefd. Dit blijkt uit een reconstructie van Het Parool, op basis van gesprekken met acht betrokkenen.

Als huurder (Ajax) en verhuurder (de stadiondirectie) stonden ze tegenover elkaar in de rechtszaal vanwege een conflict over reclamerechten. Ajax won die zaak; in januari 2018 bepaalde de Amsterdamse rechtbank dat de Arena bij thuiswedstrijden het stadion voortaan reclamevrij moet opleveren.

Ajax mag zelf de reclame-inkomsten opstrijken van bedrijven waarmee de club in zee is ­gegaan. Er loopt nog een hoger beroep van de Arena, dat door de uitspraak geen reclame­ruimte meer kan verkopen op wedstrijddagen en daardoor minder inkomsten genereert.

Het conflict droeg bij aan de ijzige relatie tussen Rutger Arisz, tot vorige maand operationeel directeur van Ajax, en Arenadirecteur Henk Markerink.

U2-concert

Markerink stelde in augustus 2017 het stadion ter beschikking voor een concert van U2, vlak voor een cruciaal kwalificatieduel voor de Champions League tegen Nice. Toen Ajax werd uitgeschakeld, heerste woede over de vermeende slechte staat van het veld. Juist vanwege zorgen daarover had algemeen directeur Edwin van der Sar nog vóór het contracteren van U2 geprotesteerd.

De kille verhoudingen werden verder aangejaagd door speculaties van Arisz over de bouw van een nieuw stadion elders in Amsterdam. Dat belastte de toch al moeizame onderhandelingen tussen Ajax, de gemeente Amsterdam en het stadion over een naamswijziging in de Johan Cruijff Arena. Volgens ingewijden droeg dit alles bij aan het vertrek van Arisz uit de Ajaxdirectie. Arisz zelf weigert commentaar.

Mediators

Vorig jaar moesten er mediators aan te pas komen om de verhoudingen werkbaar te maken. Zij zijn nog altijd betrokken bij het opstellen van een verdeling van de kosten en opbrengsten tussen Ajax en de Johan Cruijff Arena. Wel is inmiddels overeenstemming bereikt over een nieuw aansturingsmodel van het stadion, met medezeggenschap voor Ajax en de gemeente. In het oude model hadden zij geen inspraak.

Ajax en de stadiondirectie weigeren commentaar. Ingewijden benadrukken dat de verstandhouding tussen beide partijen nu goed is.

Boze skyboxhouders Skyboxhouders in de Johan Cruijff Arena hebben, als medefinanciers van het stadion, recht op kaarten voor internationale wedstrijden, tegen een acceptabele prijs. Maar voor het EK 2020, dat onder meer in Nederland wordt gespeeld, moeten ze per skybox 58.000 euro betalen voor 4 wedstrijden. Niet eens zeker is of ze dan het Nederlands elftal zien, dat kwalificatie moet zien af te dwingen. De prijs van omgerekend 14.500 euro per wedstrijd bepaalt de Uefa. Het leidde vorige maand op een aandeelhoudersvergadering van de Arena tot boze reacties. Stadiondirecteur Henk Markerink herinnerde eraan dat dezelfde aandeelhouders in 2013 unaniem instemden met de kandidatuur van de Johan Cruijff Arena voor het EK. Bij dat toernooi bepaalt de Uefa nu eenmaal de entreeprijzen. Zo’n twee derde van de skyboxhouders heeft bedankt voor tickets. Hun skyboxen vallen bij het EK toe aan de Uefa.