Ajax op beurs hoger na halen Champions League

Algemeen directeur Edwin van der Sar van Ajax was dinsdag na de kwalificatie voor de Champions League zijn nuchtere zelf. "Of ik trots ben? Nee, wel blij. Maar ik vind dat we hier horen." (link)

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na aanvang van de handel 0,2 procent in de plus op 563,93 punten. De MidKap won ook 0,2 procent, tot 800,62 punten. De beursgraadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt stegen tot 0,2 procent.



ASR won 0,4 procent bij de hoofdfondsen. De verzekeraar boekte in de eerste jaarhelft minder winst door onder meer de kosten voor de integratie van de eerder overgenomen branchegenoot Generali Nederland. De storm die in januari over het land raasde, drukte verder op de prestaties van de schadeverzekeringen. Daar stonden weer betere prestaties bij andere segmenten tegenover.



NIBC, dat de afgelopen zes maanden de winst zag stijgen en het dividend opvoerde, steeg 2,4 procent bij de kleinere bedrijven. Op de lokale markt dikte Ajax 3,5 procent aan. De beursgenoteerde voetbalclub keert na vier jaar terug in de groepsfase van de Champions League. Het bereiken van het hoofdtoernooi levert de club 40 miljoen euro op.