Ajax en Feyenoord gelijk op in spectaculair begin

Ajax moet winnen om in het spoor te blijven van PSV, dat zaterdag won van FC Groningen (2-1).



Het gat tussen Ajax en PSV bedraagt nu vijf punten. Ajax moet dus winnen om niet verder achterop te raken bij de Eindhovenaren. Feyenoord lijkt afgehaakt voor de titelstrijd, ze staan 16 punten achter op PSV.



Selectie

Ajax reist met een redelijk fitte selectie af naar Rotterdam. Alleen Nico Tagliafico ontbreekt met een knieblessure.



De Argentijnse winteraankoop Lisandro Magallán van Ajax maakt zijn debuut in de eredivisie. De 25-jarige Magallán, overgekomen van Boca Juniors, vormt in De Kuip het centrale verdedigingsduo met aanvoerder Matthijs de Ligt.



Daley Blind, normaal de vaste partner van De Ligt in het hart van de defensie, neemt links achterin de plek over van de geblesseerde Nicolás Tagliafico. Noussair Mazraoui is de rechtsback.



Trainer Erik ten Hag posteert Kasper Dolberg in de punt van de aanval, met Hakim Ziyech en Dusan Tadic op de vleugels. Het middenveld bestaat uit Lasse Schöne, Frenkie de Jong en Donny van de Beek.



Op de bank bij Ajax zitten onder anderen Klaas-Jan Huntelaar, David Neres en Daley Sinkgraven.



Op woensdag 27 februari komt Ajax weer langs in De Kuip, met dan als inzet een plek in de bekerfinale.



F-side

De F-side is er in ieder geval klaar voor. Toen de Ajax-selectie vanochtend naar Rotterdam vertrok, werd de bus opgewacht door tientallen supporters van de harde kern, met rode fakkels en vuurwerk.