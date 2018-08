Ajax met Van de Beek tegen Heracles

De middenvelder werd de afgelopen twee duels met Standard Luik en Sturm Graz gepasseerd door zijn trainer Erik ten Hag.



Van de Beek was teleurgesteld over de keuze van zijn coach. "Maar dat is alleen maar goed," zei Ten Hag. "Onze spelers, zeker de internationals, spelen komend jaar hopelijk meer dan 45 duels. Dan kan je niet alles voetballen. We moeten aan het einde van het seizoen ook nog een fitte groep hebben. Maar ik heb er vertrouwen in dat Van Beek dit jaar minimaal net zo vaak gaat scoren als vorig jaar."



Intact

Ten Hag kan nog niet beschikken over Kasper Dolberg, die vrijdag net als Vaclav Cerny met Jong Ajax oefende. Ook Daley Sinkgraven ontbreekt nog. De trainer van Ajax herhaalde dat de directie en rvc de huidige selectie intact willen houden.



"En dat verandert niet als we de Champions League niet weten te halen," zei Ten Hag. Alleen Hakim Ziyech mag weg. "Het liefst niet, maar met hem zijn afspraken gemaakt."



