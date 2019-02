Ajax met 'minimale afvaardiging' naar de Kuip

Dit is besloten uit protest tegen de gedwongen absentie van Amsterdamse fans bij de topper en tevens uit solidariteit met de eigen aanhang. Alleen algemeen directeur Edwin van der Sar en operationeel directeur Rutger Arisz zullen afreizen naar Rotterdam.



"Zij hebben bij dat duel een officiële functie," liet een woordvoerder van Ajax weten. "De andere drie directieleden blijven thuis. Ook de vijf commissarissen van Ajax en de zeven leden van de bestuursraad gaan niet naar naar het stadion."



Gecombineerd initiatief

Volgens de woordvoerder van de Amsterdamse club heeft de clubleiding gehoor gegeven aan een verzoek van de supportersclub AFCA om weg te blijven uit De Kuip. "Maar we speelden zelf ook al met het idee. Het is dus een gecombineerd initiatief."



Feyenoord en Ajax spelen in de eredivisie al jaren tegen elkaar zonder supporters van de uitspelende club. Die beslissing is genomen na herhaaldelijke ongeregeldheden tussen beide supportersgroepen rond eerdere afleveringen van de Klassieker.



Andere kwestie

Volgens Ajax is het duel in de KNVB-beker echter een andere kwestie. De Amsterdamse club ging in gesprek met de KNVB, maar het bestuur betaald voetbal van de bond schaarde zich achter de beslissing van de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb en Feyenoord om ook bij het bekerduel geen fans van Ajax toe te laten.



"Wij blijven van mening dat bij een bekerduel fans van beide clubs welkom moeten zijn," betoogde de zegsman van Ajax. "Het is de taak van de KNVB om de boel zodanig te organiseren dat zoiets mogelijk is. Als de wedstrijd niet in De Kuip kan worden gespeeld, dan maar ergens anders. Wij hebben vorig seizoen de uitwedstrijd tegen Scheveningen toch ook in het stadion van ADO Den Haag gespeeld? Als er moet worden uitgeweken, dan moet de KNVB daar zorg voor dragen."



Fans van Ajax zijn ook al jarenlang niet meer welkom bij duels in Den Haag.



