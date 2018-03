Ajax komt met exclusieve 'Tunnel Club' voor vips

De zogenoemde Tunnel Club biedt ruimte voor 24 supporters. Zij hebben bij de thuiswedstrijden van Ajax de mogelijkheid om via een speciale ruimte in de spelerstunnel oog in oog te staan met de Ajacieden.



Ajax wil de supporters zo nog dichter bij de spelers brengen. De commerciële afdeling van Ajax spreekt van een 'uniek en exclusief' concept.



Voorbeschouwing

Voor de wedstrijd wordt een lunch of diner geserveerd in de speciale ruimte en verzorgen wisselende Ajax-prominenten een voorbeschouwing. De leden van de club kunnen de wedstrijd vanaf de eerste rijen bekijken.



Buiten Nederland is het concept van de Tunnel Club niks nieuws. Zo hebben de fans van de Engelse club Manchester City sinds vorig jaar de mogelijkheid om bij de spelerstunnel te dineren en de voetbalsterren van dichtbij te zien.



Over de prijs van een lidmaatschap van de Tunnel Club in Amsterdam is nog niks bekend. Bij Manchester City leg je zo'n 8400 euro neer voor één seizoen.